Britney Spears pierde el bebé que esperaba junto a Sam Asghari

Duros momentos para Britney Spears. La cantante ha anunciado hace apenas una hora que ha perdido al bebé que esperaba junto a su prometido, Sam Asghari.

Una trágica noticia que la artista y el actor han comunicado a través de sus respectivos perfiles de Instagram: ''Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre'', ha comenzado escribiendo.

''Quizás debimos haber esperado a anunciarlo hasta que estuviera más avanzado, pero estábamos muy emocionados por compartir la buena noticia. Nuestro amor por el otro es nuestra fuerza. Continuaremos intentando ampliar la familia. Estamos agradecidos por todo vuestro cariño. Pedimos privacidad durante este difícil momento'', reza el resto del triste comunicado.

Rápidamente, su tablón de comentarios se ha llenado de mensajes repletos de cariño y cargados de fuerza y ánimo hacia la pareja que ahora atraviesa un momento muy delicado de su vida.

Sin embargo, el joven de 27 se ha armado de valor en este complicado trance y no ha dudado en dejarle inmortalizado a la artista un esperanzador mensaje que dice ''tendremos un milagro pronto''.

Fue a mediados del pasado mes de abril cuando ambos anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos en una publicación protagonizada por una imagen de unas rosas y un café.

''Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿Qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice un test de embarazo y... bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!'', escribió entonces.

