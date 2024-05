La bonita nota que ha escrito Roma, hija de Laura Escanes y Risto Mejide, al presentador para recibirle en casa

Aunque los caminos de Laura Escanes y Risto Mejide se separaron en septiembre de 2022, siempre les unirá la hija en común que nació fruto de su amor: Roma. La pequeña es la más absoluta prioridad en la vida de ambos y el motivo por el que han decidido tener una relación cordial. Sin embargo, desde el primer día, tomaron la decisión de no exponer su rostro en las redes sociales.

Pero, a pesar de no mostrar su cara, siempre que tienen ocasión, sus padres comparten pequeños detalles de la pequeña y cómo ha llegado a su vida para hacerla más bonita aún. Mientras la influencer presume orgullosa de cómo ha crecido Roma y de la relación que está forjando con ella, el presentador ha sido un poco más celoso de su intimidad. Aunque, en esta última ocasión, ha querido compartir el emotivo detalle que se ha encontrado al llegar a casa.

Con un post en el que se aprecia una nota escrita por la pequeña y unas flores dentro de una taza, ha escrito: "Papiteamomucho. RomaPapi y un ramito de flores. Mejor recibimiento no existe". Y es que, son las pequeñas cosas de la vida las que ha aprendido a valorar el escritor, que también mantiene una bonita relación con su otro hijo, Julio, fruto de su anterior relación con Ruth Jiménez.

El 2 de octubre de 2019, Laura y Risto dieron la bienvenida a Roma, el gran amor de sus vidas. Como ellos mismos compartieron en sus redes sociales, la pequeña nació ocho minutos antes de que se acabase el día y pesó 3,555 kg. Y el nombre elegido no fue casualidad: "Hace casi un año estábamos en nuestra ciudad favorita pidiendo un deseo. No recuerdo qué pedimos en ese momento, pero hay una cosa que sí sabíamos: si algún día teníamos una hija, se llamaría Roma. Y ahora todos nuestros deseos se están cumpliendo. Ahora, Roma ya no es una ciudad para nosotros... es muchísimo más. Pequeña Roma, ¿cómo puede ser que te queramos tan pronto?".

Tres años después, tomaron la decisión de separar sus caminos tras siete años de relación, una hija en común y después de haber pasado por el altar. Una noticia que anunciaron en sus perfiles de Instagram con todo el cariño y el respeto del mundo y que sorprendió a todo aquel que seguía sus pasos. Ahora, la pareja ha sabido transformar su amor y luchar por el bienestar de la pequeña.