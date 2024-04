Laura Escanes modifica el tatuaje que se hizo mientras estaba con Risto Mejide y el nuevo diseño ha sido muy comentado

Lo de hacerse un mismo tatuaje con tu pareja o que el diseño esté relacionado con ella, puede volverse a la contra con el paso del tiempo. Cuando se hace, es un momento especial para los dos, un momento de enamoramiento y cariño, y una forma singular de acordarte de la otra persona. Pero muchas veces, las relaciones dan un vuelco, no funcionan como una se imagina y ese tatuaje pintado en la piel se convierte en un mal recuerdo.

Esto es lo que le ha pasado a Laura Escanes. Hace un tiempo, decidió eliminar todos los tatuajes que se hizo cuando estaba casada con Risto Mejide, pero hubo uno que no quiso quitarse del todo. Se trata de la inscripción "Mía" que lleva (o llevaba) en el antebrazo.

Decimos "llevaba" porque en vez de borrarlo del todo ha optado por otra solución: cambiar el significado de esa palabra que fue tan especial para ella en su día. Ahora, la influencer le ha añadido unas letras y lo que se puede leer en un primer vistazo es "Miami". ¿Realmente pone eso? De ser así, ¿cuál debe ser la relación entre la creadora de contenido y esta ciudad estadounidense?

Tatuaje de Laura Escanes | Instagram

Arden las redes

Nada más publicar la presentadora este stories en Instagram en el que se ve el cambio, las reacciones en redes sociales han sido una constante, sobre todo, por el hecho de mantener la tilde en la palabra: "Míami".

Algunos otros, tirando de humor, le sugieren otras palabras que se podría haber tatuado aprovechando el "Mía":

¿Qué significa Mía para Laura Escanes?

Entre todos los mensajes, podemos leer uno de una usuaria que se pregunta "qué tiene que ver Mía con Risto".

Pues bien, "Mía" es el título de una columna que Risto publicó en un periódico y se la dedicó a su entonces mujer. Pero no se quedó en el papel, sino que realizaron un vídeo con imágenes de ella con la voz en off del presentador leyendo el texto, que empieza así: "Mía. Sólo mía. Miísima. Más mía no puedes ser. Y no porque yo te lo diga, sino porque así lo has decidido tú".

Dardo a Álvaro de Luna en X

Además de este capítulo, Laura Escanes dio que hablar hace un par de semanas con una retahíla de tuits dedicados a su ex, Álvaro de Luna, después de que el cantante publicase su nueva canción.

"Mira, lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro", empezaba un tuit de la influencer. Y tanto que soltó: "Amor, tú no eres la Shakira de la historia, basta", le espetó a su exnovio tras comentar: "Solo quiero abrazar fuerte a shaki después de escuchar su disco y darle una palmadita en la espalda a todos los que intentan imitarla para quedar bien cuando en realidad son todo lo contrario".