Laura Escanes cuenta cómo lleva no estar con su hija todos los días tras su separación de Risto Mejide

Laura Escanes ha hecho uso de sus redes sociales para llevar a cabo un 'Preguntas y Respuestas' en sus Instagram Stories y que así sus seguidores pudieran interactuar con ella. Así, hemos podido ver en su perfil preguntas acerca de su estado emocional, de cómo afronta su nueva vida y de todos los proyectos que tiene por delante la catalana.

La modelo asegura que "estoy feliz por tantas cosas nuevas", y es que desde que el pasado mes de septiembre se separara de Risto Mejide su vida ha dado un giro de 180º grados. Su nueva vivienda en Madrid o su relación con Álvaro de Luna son algunas de las cosas que han cambiado estos últimos meses...

Una de las preguntas ha sido si seguirá viviendo en Madrid y Laura ha contestado: "No sé qué pasará en un futuro ni dónde voy a acabar viviendo, pero por ahora no me planteo estar en otro sitio que no sea Madrid porque logísticamente nos va mejor a todos".

Laura Escanes seguirá viviendo en Madrid | Instagram @lauraescanes

La influencer ha podido hablar sobre cómo lleva no estar todos los días con su hija Roma tras la separación: "Pues el primer día fatal, pero supongo que muchas madres y padres separados me entienden", ha confesado. La joven de 26 años ha continuado su respuesta comentando que "es una sensación agridulce porque sé que ella está feliz igualmente". Además, Laura ha concluido su contestación sacándole el lado positivo a la situación: "Aprovecho esas semanas para tiempo para mí, o viajes de trabajo o de ocio que en otros momentos es complicado por agenda...".

Laura Escanes y su hija Roma | Instagram @lauraescanes

La barcelonesa se encuentra ahora sumergida en diversos proyectos profesionales, entre ellos, ser una de las concursantes de la tercera edición del programa 'El Desafío', el concurso de Antena 3 que se estrenó el pasado 13 de enero y que cuenta con personalidades como Ana Guerra, Rosa López o Florentino Fernández.

Laura debutó en el primer programa como la baterista de Malú tocando la canción 'A prueba de ti' y para esta próxima semana le ha tocado como desafío "Danzando bajo la lluvia".