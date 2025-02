Belén Corsini desvela que ha pensado "varios nombres" para su segundo hijo con Carlos Fitz-James

Por primera vez -desde que se confirmó la noticia de su segundo embarazo- hemos podido ver a Belén Corsini luciendo barriguita. Lo ha hecho en la inauguración de la exposición de Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria, hasta donde se ha desplazado junto a Carlos Fitz-James.

Para la ocasión, Belén ha lucido un traje en clave working de falda de tiro alto y blazer en color gris oscuro. Un look que ha sido un absoluto acierto y que ha dejado entrever cómo su barriguita crece poco a poco.

Belén Corsini y Carlos Fitz-James en el Palacio de Liria | Gtres

Al finalizar el evento, la pareja no ha dudado en atender a los micrófonos de Europa Press y, con una sonrisa, Belén ha desvelado que está llevando "muy bien" su segundo embarazo. "Otro niño", ha dicho, confirmando que tener otra vez un varón le parece "fenomenal".

Será este verano cuando Corsini salga de cuentas, aunque, por el momento, no han elegido aún qué nombre ponerle a su segundo bebé: "Todavía no, estamos ahí pensando". Al ser preguntada por cuáles son las opciones, con una sonrisa no ha querido dar más detalles: "Varios".

Belén Corsini y Carlos Fitz-James en el Palacio de Liria | Gtres

Parece que está siendo un embarazo tranquilo y que están disfrutando ambos con mucha ilusión por seguir ampliando la familia. Además, Belén ha confesado que está "todo bien gracias a Dios" y que no ha tenido ningún antojo hasta la fecha.

Eso sí, su primer hijo todavía "no se entera" de que va a ser hermano mayor. Pero, seguro, que le hará muchísima ilusión. "Muy contentos", ha sentenciado con una sonrisa que demuestra en buen momento que atraviesa la pareja.

Fue el 4 de marzo del año pasado cuando los condes de Osorno dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Y ahora, casi un año después, están deseando ampliar la familia con este segundo varón.