Bárbara Rey, rodea de tensión: así fue su complicada salida del teatro tras publicarse sus fotos con el rey Juan Carlos

Desde hace tiempo Bárbara Rey vive una auténtica batalla familiar mediática contra su hijo Ángel Cristo. La vedette, con su hija, Sofía Cristo, como aliada, están protagonizando un duro cruce de acusaciones a través de los platós de televisión.

Incluso, la semana pasada, su hijo, Ángel Cristo Jr, sacaba a la luz las famosas imágenes de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos, muy cariñosos, en uno de los muchos encuentros que el monarca protagonizó con la vedette y que llevaban más de 30 años guardadas en un cajón. Unas fotografías que, según Ángel Cristo, fue él mismo quien las hizo y que las realizó porque fue un encargo que le hizo su madre.

Bárbara Rey y Ángel Cristo en 2022 | Gtres

Pues a pesar de toda esta polémica que la envuelve, Bárbara Rey ha demostrado que sigue fuerte y que ella cumple con sus compromisos profesionales. La vedette reaparecía este martes sobre el escenario del Teatro Victoria, en la localidad albaceteña de Hellín, con su espectáculo Una Noche Bárbara.

Una reaparición donde quiso mandar un mensaje de fortaleza desde el escenario asegurando: "Hay momentos en la vida en donde uno piensa que casi todo se ha acabado y que es mejor marcharse y estar en un sitio tranquilo en donde nadie te diga nada ni te pregunte, pero estuve pensándolo y dije no, tengo que seguir viviendo, tengo que hacer todo lo posible para que las personas en un momento determinado quieran estar conmigo, quieran verme, puedan hacerlo y vean que me encuentro bien y que estoy tremendamente agradecida a todo el público que me ha seguido toda la vida y por eso soy quien soy".

Al acabar la función, la prensa intentó hablar con la vedette pero fue tal la tensión que se vivió a su salida que fue imposible ponerle cerca cualquier micrófono. En el vídeo de arriba se puede ver cómo la vedette se queda perpleja con la situación.