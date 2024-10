Esto es lo que le diría Carmen Lomana al rey Juan Carlos tras sus fotos con Bárbara Rey: "¿Por qué no te callas?"

Si hay alguien en nuestro país que dice las cosas tal cual las piensa esa es Carmen Lomana. Aunque siempre ha sido fiel defensora de don Juan Carlos, parece que la historia ha cambiado por completo. Y es que, tras salir a la luz sus fotografías con Bárbara Rey y las conversaciones que compartieron, solo tiene reproches hacia el padre de Felipe VI.

Una vez más, la coleccionista se ha pronunciado sobre el escándalo del marido de doña Sofía, y en esta ocasión lo ha hecho en la presentación de Uber Eats en Mallorca. Además de confesar que su desayuno favorito es algún alimento que tenga proteína y que estuvo apuntada al gimnasio, pero que se dio cuenta de que esa vida no era para ella, Lomana ha hablado del tema de máxima actualidad: el rey Juan Carlos y Bárbara Rey.

Bárbara Rey en un evento de Uber Eats | Gtres

"Dios quiera que no haya más que eso", ha dicho a los micrófonos de Europa Press después de ver las conversaciones. Pero todo apunta a que aún quedan cosas por salir a la luz. Una situación por la que se ha "echado a temblar" y que no quiere que continúa por el bien de la monarquía.

Para Carmen, en sus propias palabras, los reyes Felipe y Letizia son "maravillosos" y no quiere que les salpique este affaire que ocurrió hace tres décadas. "Espero que no, porque nuestros Reyes son impecables. Hacen lo que tienen que hacer, lo hacen muy bien y luego yo creo que la princesa de Asturias ha sido una ilusión para todos, un cariño, una ternura… Ha atraído a mucha gente joven también, que se ven identificadas con ella, porque es una persona maravillosa", ha sentenciado.

Las fotos besándose de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos | Privé

Pero ¿por qué ha salido este material gráfico ahora a la luz? Según Ángel Cristo Jr., para que se sepa toda la verdad. "Él se cree que es como el Cid Campeador, que está salvando a España de los niños maltratados. Cada uno tiene sus circunstancias y su verdad, y yo no dudo que este chico no tenga su verdad también, pero a mí el despellejar a tu madre, por mucho que tu madre haya hecho de todo públicamente, me parece horrible", ha cargado contra él.

Y, aunque mucho se está hablando de la figura del Rey, lo cierto es que se ha dejado en un segundo plano la de la reina Sofía, que sigue siendo su mujer y que en aquel entonces ya lo era. Hay mucha gente que opina que se tendría que haber separado de don Juan Carlos desde el primer momento, pero Lomana tiene su propia visión: "Creo que ha hecho muy bien todo lo que ha hecho. Por sus hijos, por todo".

Lo que sí tiene claro es lo que le diría al rey Juan Carlos: "Tantas cosas le diría… Ahora cuando ha dicho que no le comprendía o que no escribían su historia… Como dijo él a Chávez: ¿por qué no te callas? Por qué no te callas y tranquilito".