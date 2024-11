Así es la vida de Carlos Lozano, "aislado" en una casita en el campo: "Con mis ovejitas y mis gallinitas"

Hace años que la vida de Carlos Lozano ya no es la misma. Aunque sus primeros pinitos en el mundo mediático fue como modelo, no tardó en convertirse en uno de los presentadores más conocidos y queridos de la pequeña pantalla desde finales de los años 90. Sin embargo, en 2022 se tomó un respiro y apostó por su nueva vida en el campo que ¿podría tener final? Este es su plan de futuro…

El presentador ha reaparecido ante las cámaras en el nuevo proyecto de su gran amiga Lydia Lozano, su libro La Venganza de la Llorona. Un acto por el que, como ha confesado a los micrófonos de Europa Press, ha merecido bajar a Madrid y reencontrarse con sus antiguos compañeros de profesión.

"No pensaba salir, porque yo estoy en la sierra, ya sabes, aislado. Pero me ha llamado la Lozano y he dicho: cómo no vamos a ir a verla", ha confesado con una sonrisa. Y es que, desde que se alejó del ruido mediático y comenzó una nueva etapa rural, son pocas las ocasiones en las que se ha dejado ver públicamente.

Carlos Lozano en la presentación del libro de Lydia Lozano | Gtres

Una vida de la que ha dado pequeñas pinceladas en las redes sociales y sobre la que ahora ha hablado, confesando que a finales de este año podría volver al ruido de la ciudad. "Estoy feliz, vivo en la sierra, con mi ovejitas, con mis gallinitas, que son mis animales de compañía. Me he hecho una casita en el campo y muy bien, estoy muy contento", ha relatado.

Lo cierto es que ha sido un cambio radical. De ser la cara visible de algunas cadenas de televisión a vivir alejado de los focos y disfrutando de la naturaleza: "Estoy aislado. Voy volviendo como hoy, que vengo a ver a los amigos, pero vamos, sí, aislado de momento porque me apetecía". Pero… ¿cuáles son sus planes de futuro? "Volveré, volveré. Yo creo que para últimos de este año o al año que viene vuelvo", se ha sincerado.

Además de su trayectoria profesional, su vida privada también ha sido de gran interés en la crónica social de nuestro país. En 1999 mantuvo una relación con Mónica Hoyos, de la que nació su única hija, Luna. Pero en 2007 decidieron separar sus caminos.

Unos años más tarde, la ilusión volvió a su vida de la mano de Miriam Saavedra, con la que estuvo hasta 2019. Desde entonces, no se han conocido más nombres de mujeres en su vida. Y, como él ha confesado, no cierra la puerta al amor pero tampoco lo busca: "Estoy muy feliz, soltero, feliz. Ya pasé mis problemas y ahora estoy limpio. Y estoy muy bien, no tengo novia desde hace mucho tiempo".

No tiene ganas de enamorarse, pero nunca digas nunca: "El amor no se busca, el amor llega o no llega. Y si no llega, pues que le den al amor. Eso de buscar el amor, nada. Yo no, yo estoy muy bien. Tengo amigos maravillosos, tengo gente conmigo siempre y estoy muy feliz. Mi hija y todo, mi familia".

Su hija Luna no ha seguido sus pasos en la televisión, pero sí en el foco mediático, ya que cuenta con un perfil en Instagram de más de 52,9 mil seguidores y una faceta de creadora de contenido. Sin embargo, en lo que está centrada ahora mismo es en su carrera profesional: "La pequeña está en Bruselas arrasando ya, en la Comisión Europea. Se ha ido a trabajar porque está haciendo unas prácticas y luego termina ya la carrera". Y Carlos, muy orgulloso como siempre.