Así ha sido la romántica pedida de mano de Jesé Rodríguez a Aurah Ruiz en Dubái

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz dan un paso más en su relación: ¡Se casan! El futbolista hincaba rodilla al suelo aprovechando su romántico viaje a Dubái y le pedía matrimonio mientras le declaraba su amor por ella.

Así lo comunicaba la pareja a través de sus redes sociales con una serie de instantáneas de ese momento tan especial. La pedida de mano tuvo lugar tras una romántica velada en la orilla de la playa, mientras un músico tocaba el violín. Rodeados de luces y un corazón enorme en la arena, el futbolista se arrodilló e hizo esta petición.

Jesé escribía en su cuenta de Instagram: "Sí, quiero! Estas dos palabras han sido la respuesta a la pregunta que más he pensado en mi vida y tu respuesta bebé, es el comienzo de todo. Ya tenía muchas ganas de gritar al mundo entero que el amor de mi vida quiere estar junto a mí para siempre, que ya no seremos ella o yo, muy pronto seremos 'nosotros'".

La pareja ha tardado en hacer oficial este gran momento y el futbolista recordaba cómo fue: "Este día fue el más especial y bonito de los que he vivido junto a ti, bebé después de tantos años. No ha sido fácil llegar hasta aquí, tantos momentos buenos y malos de los que hemos aprendido y que han servido para finalmente hacernos más fuertes, más maduros y desear unir nuestras vidas para siempre".

Rodríguez echaba la vista atrás: "Imposible no acordarme de cada momento vivido a tu lado, aún recuerdo con mucha ilusión la primera vez hablamos, y guardo para siempre la primera vez que nos besamos. Nunca dudé que eres la mujer de mi vida y por suerte, en esta vida ya te encontré, pero si existen otras te buscaría porque tienes un corazón enorme y único. Nunca me cansaría de buscarte y por eso quiero que seas mi compañera de viaje el resto de mi vida, por que sin ti nada tiene sentido, eres la brújula que me orienta y la dueña de mi destino".

"Podría escribirte muchas más cosas pero prefiero que las vivamos juntos y en el futuro podamos escribir un libro donde relatemos que el amor verdadero es capaz de vencer todo y a todos. El amor siempre gana. Te quiero, te amo, te adoro mi tesoro", terminaba expresando.

Aurah también le dedicaba unas palabras junto a la publicación de una fotografía en su cuenta de Instagram: "Sinceramente, no tengo palabras para expresar lo que realmente siento y realmente tú las sabes muy bien y eso es lo único que importa, lo demás, no tengo que demostrar a nadie más. Te amo, Jesé, sí, quiero".

...

Seguro que te interesa

Aurah Ruiz muestra en Dubái los resultados de sus últimos retoques estéticos