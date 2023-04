Así ha sido la fiesta de compromiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en la que se han conocido sus familias

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han dado un paso más en el camino hacia su boda del próximo 8 de julio. Antes del enlace, la pareja tenía marcada en el calendario esta fecha, ya que tendría lugar la esperada velada donde se conocería sus familias.

Este sábado 22 de abril ha tenido lugar en casa de Isabel Preysler la fiesta de compromiso de Tamara e Íñigo, por la que han desfilado más de 20 personas, entre los que han destacado Isabel Junot, Álvaro Falcó, Xandra Falcó, Manuel Falcó, Amparo Corsini, Álvaro Castillejo o Cristina Fernández, con una violinista tocando a la llegada de cada invitado.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó a la llegada de la fiesta | Gtres

La marquesa de Griñón adelantó en 'El Hormiguero' algunos detalles de la celebración: "Básicamente es cuando se conoce tu familia y la familia de él, además hay intercambio de regalos de su familia a ti y de mi familia a él". Eso sí, ya advirtió que el vento sería privado.

A pesar de ello, Tamara ya dejó caer a Pablo Motos la predilección de su familia por el micrófono aunque no sabía si en la familia de su pareja eran muy dados a los discursos.

También se produjo la entrega de joyas, "súper bonito" para la colaboradora como dijo en 'El Hormiguero'. "Estoy súper agradecida con la joya que me regalaron y no me tiene que regalar nada, lo que quiero es que se conozcan las familias", puntualizó.

Íñigo Onieva llegando a su fiesta de compromiso | Gtres

Las comentadas ausencias de la pedida de mano

Sin embargo, Tamara no pudo estar arropada al completo por sus hermanos. Ana Boyer y Fernando Verdasco ya se encontraban en la finca de de Puerta del hierro esperando a los invitados, como ha informado Lecturas.

No así Enrique y Julio Iglesias y Chábeli, los cuales están en el extranjero y no pudieron viajar hasta Madrid, aunque se espera que sí lo hagan para la boda.