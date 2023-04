Las familias de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se conocerán en su petición de mano: ¿dónde y cuándo se celebrará?

Tamara Falcó ha aparecido este jueves en el plató de 'El Hormiguero' y ha hablado de la fiesta de 'pedida de mano' que tendrá este sábado en la casa de su madre, Isabel Preysler, en Madrid.

Muy ilusionada, Tamara está a punto de vivir el momento más especial de su vida: su enlace matrimonial con Íñigo Onieva, quien se ha convertido en el amor de su vida. Eso sí, antes de pasar por el altar, la marquesa de Griñón disfrutará de la fiesta de la pedida de mano que tendrá lugar este fin de semana.

Pablo Motos le preguntaba por esta peculiar fiesta y ella misma dudaba a la hora de explicar en qué consiste: "Estoy organizando una cosa que no... no... básicamente es cuando se conoce tú familia y la familia de él, además hay intercambio de regalos de su familia a ti y de mi familia a él" confesaba.

Tamara ha desvelado que "la haremos en privado", una fiesta a la que acudirán 25 invitados y "también vienen algunos de nuestros testigos". En cuanto al momento en el que se supone que el novio le regala una joya a su prometida, la influencer ha explicado que "el momento joya es súper bonito", pero que "estoy súper agradecida con la joya que me regalaron y no me tiene que regalar nada, lo que quiero es que se conozcan las familias".

Preparando a sus compañeros para el día más especial de su vida, la colaboradora ha confesado que "en mi familia somos muy de discursos, yo no sé él por su lado" y les ha advertido de lo que puede pasar el día de su boda: "Prepararos para la boda, es que nos encanta un micro. Mi hermano lo hace muy bien, Xandra también".

Juan del Val y Nuria Roca, presentes en la tertulia, se reían porque su 'pedida de mano' no fue nada parecida a como lo está organizando Tamara. Ella misma explicaba que todo el mundo hace cosas mal y se sale del protocolo: "yo también estoy haciendo muchas cosas mal, primero, no se llama 'pedida de mano' se llama 'petición de mano'".

De esta manera, Tamara ha mostrado de nuevo públicamente la emoción que siente al casarse en pocos meses con el amor de su vida y las ganas que tiene de que la familia de Íñigo conozca a la suya, un día histórico para su vida que quedará para siempre en su recuerdo.