Así es Marcos Terrones, la ¿nueva ilusión? de Alba Díaz

Semanas después de conocerse la relación de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, el amor podría haber llegado a la hija de la diseñadora. Y es que, aunque Alba Díaz siempre ha sido muy celosa de su intimidad, todo apunta a que su corazón estaría de nuevo ocupado por un rostro conocido de la industria musical.

Una información -con fotos incluidas- que ha desvelado la revista Diez Minutos, confirmando que la joven estaría de nuevo enamorada, y el afortunado sería Marcos Terrones. Las imágenes muestran el cariño y la complicidad que comparten por las calles de Madrid, donde salieron de compras y disfrutaron de su compañía en una terraza de la capital.

Lo cierto es que en sus redes sociales no figura ninguna muestra de este romance, pero tal y como apunta la publicación, Marcos ya estaría integrado en la familia, pues llevan saliendo algunos meses. Hasta tal punto que habría asistido también al reciente cumpleaños de Vicky, siendo uno más. Los jóvenes también habrían hecho algún que otro viaje juntos, pero siempre con la discreción por bandera. En Instagram se siguen mutuamente, se dan like y se comentan en alguna publicación, pero no han decidido dar el paso de publicar su amor, y se desconoce si lo harán en algún momento.

¿Quién es él?

Son pocos los detalles que se conocen del joven que podría haber conquistado el corazón de Alba. Se sabe que tiene 29 años, que nació en Parla y que se dedica al mundo de la música como productor y bajo el nombre de Oddliquor. Además, es cantante y compositor, y ha trabajado con artistas de la talla de Nathy Peluso -para quien compuso el tema Emergencia- y Natalia Lacunza.

Según apunta El Español, Marcos también quiso probar suerte en la interpretación hace algún tiempo. Pero, finalmente, descubrió que la música era su pasión, formando parte de la banda sonora de series como Black Sunday, y siendo esta el posible nexo de unión entre su nueva ilusión.