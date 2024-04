Así es Emily, la hermana de Malena Costa con la que ha posado delante de las cámaras

Malena Costa ha acudido este jueves a la presentación del nuevo libro de Javier Castillo en Madrid, La Grieta del Silencio.

Allí, la modelo, tras su paso por el photocall, ha dedicado unos minutos a la prensa con los que ha hablado de varios temas.

Un evento al que ha acudido acompañada de su hermana Emily, que ha creado una empresa de nutrición y ha lanzado junto a la modelo ha un libro de recetas saludables.

Malena Costa, con su hermana Emily | Gtres

"Yo siempre me he dedicado al mundo de la moda y ella siempre estaba como por detrás. De hecho, yo a veces le ofrecía hacer algo conmigo y decía, no, no, me da mucha vergüenza... Pero bueno, ella ahora ha creado una empresa de nutrición, hemos hecho un libro juntas también de recetas saludables y ahora ya está más acostumbrada, la verdad que me sorprende y todo, lo lleva muy bien. Ahora ya es todo más tranquilo", cuenta a las cámaras de Europa Press.

Malena Costa y su hermana Emily posan para la prensa | Gtres

Malena también ha hablado sobre su papel como madre y ha confesado qué hace junto a su marido, Mario Suárez, para disfrutar de tiempo en pareja a pesar de ser padres de dos niños: Matilda, de siete años, y Mario, de seis. "Bueno, a nosotros nos gusta mucho hacer planes en familia, con amigos y tal, pero también nos gusta hacer planes nosotros solos, o sea, Mario y yo solos, o Mario y los niños y yo. Pero es verdad que es importante cuidar la pareja también y hacer cosas solos, porque al final, cuando estás solo, que no tienes otras preocupaciones, estás como más tú al 100%. Al final, cuando también están los niños, tienes que dividir el amor, el cariño y la atención. Entonces, yo creo que para que las parejas también, al final, duren en el tiempo, hay que hacer un poco de todo".

Malena Costa y Mario Suárez | Gtres

