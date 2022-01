Así es la casa de María Forqué, la hija de Verónica Forqué, en Madrid

El pasado 13 de diciembre, despedíamos a sus 66 años a la actriz Verónica Forqué, la cual fue encontrada sin vida en su domicilio, y los sanitarios que le atendieron únicamente pudieron certificar su muerte sin poder hacer nada más por ella.

María Forqué, su única hija, pasados unos días retomaba su vida, algo que fue muy criticado debido al poco tiempo que había pasado, sin embargo, ella trató de hacer oídos sordos. Además, la revista 'Shangay' publicó una carta que le había escrito María a su madre, a modo de despedida, en la cual hacía una reflexión con respecto a la muerte y las decisiones que toman las personas con respecto a su propia vida.

"Hay que respetar su decisión: a ella lo que le gustaba era ayudar, y aquí su misión había acabado. La muerte no existe, tenemos que cambiar esta manera triste y negativa de ver la muerte, porque es irreal y nos hace sufrir. El suicidio también está muy estigmatizado por la influencia de la Iglesia. ¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más en este juego e irse al siguiente. Tengamos respeto", se puede leer en la carta.

La casa de María Forqué

Tal y como se ha podido observar en sus redes sociales, donde cuenta con más de 185 mil seguidores, María está intentando retomar su vida y ha vuelto a su rutina de trabajo como artista. Forqué, que trabaja desde casa, ha ido publicando en su cuenta de Instagram algunos de sus proyectos, dejando ver algunos de los rincones de su vivienda en Madrid.

Se trata de un piso abuhardillado que cuenta con un amplio salón, montones de espejos, luces de neón y cientos de peluches. Además, por lo general, las paredes y muebles son de colores claros, especialmente el blanco.

Casa María Forqué | Instagram María Forqué

La vivienda de la joven está repleta de estanterías y en las fotografías se puede observar cómo intenta aprovechar al máximo el amplio espacio de la casa y almacenar todo perfectamente en altillos y huecos libres. Gracias a la cantidad de espejos con los que cuenta, puede utilizar uno de los trucos más clásicos que existe, que es el de dar profundidad a su hogar basándose en el reflejo de los espejos. María hace un gran uso de estos, sobre todo para sus sesiones de fotos.

Casa María Forqué | Instagram María Forqué

En la casa cuenta con una barra de 'pole dance', una de sus grandes pasiones, de manera que lo usa de forma habitual para bailar y grabar. Muy contrario a ella, la vivienda destaca por su sencillez, sin contar apenas con rasgos llamativos.

...

Seguro que te interesa

Así es Rafael García, el novio y mayor apoyo de María Forqué tras la muerte de Verónica Forqué