Verónica Forqué y Manuel Iborra: un amor de cine

Este lunes 13 de diciembre, Verónica Forqué ha sido encontrada muerta en su domicilio a los 66 años. Según han confirmado a Efe fuentes de la investigación, la actriz madrileña se habría quitado la vida.

Forqué será recordada por todos y todas por sus películas ‘La vida alegre’ (1987) y ‘Kika’ (1994), por las que ganó un Goya a mejor interpretación femenina protagonista. Pero su trayectoria ha sido mucho más extensa y está llena de títulos que nos han marcado, ya sea de cine como de televisión.

Algunos de sus trabajos fueron fruto de su historia de amor con el director de cine Manuel Iborra, con quien estuvo más de tres décadas casada. Repasemos su historia.

El amor

Verónica Foqué siempre fue muy discreta con su vida amorosa y el primer hombre con el que se le vinculó fue el actor Joaquín Kremel, con quien tuvo o un breve idilio en 1980. Y, aunque no tenemos detalles, sabemos que duró muy poco porque, un año después, Forqué dio el “sí quiero” al amor de su vida Manuel Iborra, tres años mayor que ella.

Con 26 años, la actriz comenzó la que fue la mejor etapa de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. De su matrimonio con Iborra surgieron películas y series que forman parte de la cultura todos los españoles.

Juntos crearon ‘Pepa y Pepe’, una serie española que se estrenó en 1995 y que triunfó porque era el reflejo de la familia de clase trabajadora española. Era tan genuina que contrastó con otras ficciones de la época.

Este tándem llevó lo más característico de la sociedad española de clase media también al cine, donde estrenaron ‘El Tiempo de la Felicidad’, en 1997. Otras películas en las que comparten créditos son ‘Orquesta Club Virginia’ (1992), ‘Clara y Elena’ (2001), ‘La Vida de Rita’ (2003) y ‘La Dama Boba’ (2006).

Otro fruto de su relación con Iborra fu su única hija, María, nacida en 1990, quien se convertiría, años después, en su gran apoyo.

María Forque y su madre, Verónica Forqué | Gtres

El desamor

Cuando su hija tenía 24 años, en 2014, Verónica Forqué y Manuel Iborra anunciaron su separación. Tras poner fin a 33 años de matrimonio, la actriz se mostró muy afectada ante los medios. En el día de su muerte muchos recuerdan las palabras que recogió el Diario de Navarra: “Nos separamos porque era incapaz de vivir una realidad que no era verdad. Es horrible darte cuenta de que no sientes nada por tu pareja, con la que has estado 34 años. Pero he salido muy fortalecida”.

A pesar de afirmar que su vida con su exmarido era “aburrida” y que “parecía la de una vieja de 80 años”, Forqué no negó que el padre de su hija fue “el hombre de su vida” y que tras la separación sufrió depresión. Un cuadro clínico que fue agravado por la muerte de su hermano Álvaro pocos meses después.

“Fue horrorosa. La superé con medicamentos y psicoanálisis”, afirmó a Público sobre su etapa más dura que superó gracias a su hija y varios viajes a la India.

Recientemente, Forqué volvió a hablar de Iborra en televisión. Lo hizo en el concurso de cocina ‘MasterChef Celebrity’ donde afirmó que siempre había sido “un gran padre”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

La asombrosa respuesta de Dani Rovira a los rumores sobre su romance con Ana Guerra.