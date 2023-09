Arantxa de Benito se derrite con su nieto Hugo: "Mi cara llena de babas"

El 16 de abril marcó un antes y un después en la vida de Arantxa de Benito tras el nacimiento de su primer nieto Hugo. Desde entonces, la presentadora lleva por bandera su título de joven abuela, como indica orgullosa en su biografía de Instagram, y no duda en presumir cada vez que tiene ocasión del pequeño en redes sociales.

El pasado mes de junio, la madre de Zayra Gutiérrez se sinceraba sobre qué había significado para ella convertirse en "bubu", nombre con el que le gustaría que su nieto le llamara pues así es como ella llamaba a la suya.

"Ser abuela no solo ha sido un regalazo, inundas mi corazón de amor infinito. No me canso de mirarte y disfrutar de cada gesto, mueca o ruidito nuevo. Eres un bombón, la pizcotita, garbanzito (te gusta el cuento), me estoy convirtiendo en la abuela anestesia y es que la calma que tú me das, es La Paz que necesitas. Te quiero peque", relataba.

Arantxa de Benito comparte imágenes de su nieto Hugo | Instagram

Ahora, la madrileña ha querido nuevamente deshacerse en elogios con el pequeño dedicándole unas cariñosas palabras junto a las que confiesa que Hugo le tiene "loca de amor".

Así, acompañando a una tierna imagen de ambos, Arantxa de Benito ha escrito: "Estaba deseando llenarte de besos y abrazos bebé. Me derrito contigo... esas caritas de alegría, tus primeros tirones de pelos, el tono de tus balbuceos, mi cara llena de babas...".

Arantxa de Benito junto a su nieto Hugo | Instagram (arandbenito)

Y es que, lo cierto es que la presentadora se encuentra disfrutando de "la etapa más plena" de su vida, como ella misma confesaba hace unos meses frente a los medios. Una etapa en la que el benjamín de la familia se ha convertido en el auténtico protagonista de su perfil y con quien se muestra totalmente enamorada.