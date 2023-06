Arantxa de Benito se sincera sobre qué ha significado para ella ser abuela a los 53 años

Hace dos meses desde que Arantxa de Benito y Gutise convirtieron en abuelos, y es que el pasado 16 de abril, su hija Zayra se convirtió en madre por primera vez a los 23 años. Un embarazo que fue toda una sorpresa, pero con el que todos han resultado muy felices, especialmente la presentadora.

Durante los meses de embarazo, Arantxa estuvo al lado de su hija en todo momento, apoyándola y aconsejándola en todo lo que fuera posible, incluso en ciertas ocasiones ha compartido públicamente mensajes en los que le recordaba que siempre podría contar con su apoyo.

Tras el nacimiento de Hugo, los recientes papás se mudaron a casa de Arantxa para poder contar con algo de ayuda, sobre todo las primeras semanas, y fue desde esa vivienda donde Zayra y su madre presentaron públicamente al pequeño y explicaron cómo iban a afrontar la nueva etapa que les tocaba vivir.

Desde que Hugo llegó a su vida, Arantxa no puede estar más feliz y contenta, y a pesar de que no se esperaba ser abuela tan joven, no puede contener todo el amor que tiene hacía su nieto. A través de su perfil de Instagram, la presentadora ha compartido un carrete de vídeos e imágenes del pequeño y ha querido expresar públicamente todo lo que siente siendo su abuela.

"Lo que estoy disfrutando contigo bebé Hugo... no tengo palabras. Ser abuela no solo ha sido un regalazo, inundas mi corazón de amor infinito. No me canso de mirarte y disfrutar de cada gesto, mueca o ruidito nuevo. Eres un bombón, la pizcotita, garbanzito (te gusta el cuento...), me estoy convirtiendo enla abuela anestesia y es que la calma que tú me das, es La Paz que necesitas. Te quiero peque. Siempre agradecida a tus papis que te cuidan y aman infinito", ha escrito junto a la publicación que se ha llenado de comentarios en los que han elogiado tanto al pequeño Hugo como a su abuela por expresar un sentimiento tan bonito que muchos usuarios han confirmado sentir también.

Arantxa de Benito comparte imágenes de su nieto Hugo | Instagram

Un sentimiento de amor, que se intensifica aún más cuando se junta su nieto con sus hijos. Hace unas semanas, la presentadora compartió una tierna imagen en la que aparecía su hijo Aitor Gutiérrez durmiendo junto a su sobrino. Un momento que Arantxa quiso capturar y compartir con todos sus seguidores: "El Tío Tuchy y bebé se acompañaron en la siesta... ¡Cuánto AMOR! Buenas noches, ¡soñad bonito!".