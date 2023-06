Así presume Arantxa de Benito de su hija Zayra y su nieto: "Vengo con olorcito a bebé"

Arantxa de Benito está totalmente enamorada de su nieto Hugo como ha confesado cada vez que ha podido desde que el primogénito de su hija Zayra Gutiérrez naciera hace unas semanas.

"Disfrutando de la etapa más plena de mi vida", aseguró la presentadora hace unos días, deshaciéndose en halagos con el bebé: "Ese peque es amor puro, es ternura, no tengo palabras, tenemos agujetas en los brazos".

Y es que, desde que Hugo llegó a su vida, Arantxa no puede contener todo el amor que tiene hacía su nieto, como demostró a través de su perfil de Instagram.

"Lo que estoy disfrutando contigo bebé Hugo... no tengo palabras. Ser abuela no solo ha sido un regalazo, inundas mi corazón de amor infinito. No me canso de mirarte y disfrutar de cada gesto, mueca o ruidito nuevo. Eres un bombón, la pizcotita, garbanzito (te gusta el cuento...), me estoy convirtiendo en la abuela anestesia y es que la calma que tú me das, es La Paz que necesitas".

Arantxa de Benito comparte imágenes de su nieto Hugo | Instagram

Esta vez, la exmujer de Guti se ha vuelto a deshacer con el pequeño a la vez que ha reivindicado a su hija a las cámaras de Europa Press: "Está hecha una madraza, muy bien".

Además, los primeros meses como abuela le están siendo muy especiales: "Maravillosos, sí. Mucha ternura, mucho amor".

Como puedes ver en el vídeo de arriba, se le escapa una sonrisa cada vez que habla de su nieto: "Mira, vengo con un olorcito a bebé... ¡Qué rico!".

Eso sí, ha afirmado que necesita unas vacaciones en su primer verano como abuela, ya que Arantxa lleva al lado de su hija desde su embarazo, siendo su mayor apoyo. Incluso, tras el nacimiento de Hugo, los papás se mudaron a su casa para poder contar con algo de ayuda.