Un año sin la Tata: Miguel Ángel Muñoz recuerda el último abrazo que le dio en su mensaje más emotivo

Se cumple un año de la muerte de la Tata. Luisa Cantero, tía abuela de Miguel Ángel Muñoz, falleció a los 98 años en su casa y el actor ha querido recordarla a través de redes sociales, plataforma donde empezó a compartir sus vivencias con ella.

"Hace un año te acompañaba en el viaje tan largo que ibas a emprender, de la misma manera que tu acompañaste a tu madre Carmen. En su casa, tranquila, con mucha paz, amor y dándole la mano hasta su último suspiro. Tú tenías 40 años. Yo también", comenzó escribiendo Muñoz.

Miguel Ángel Muñoz con su Tata | Gtres

"Entregaste tu vida a los demás y quizá no pudiste vivir lo que realmente te merecías pero siempre estabas sonriendo, sin una queja y trasmitiendo felicidad a todas las personas que han estado cerca de ti", recordó el intérprete.

"Hoy cierro los ojos y reviso nuestra vida juntos y me siento tremendamente agradecido y orgulloso de lo vivido y a pesar del dolor que tengo por no poder abrazarte, olerte, besarte... Se me sigue llenado el corazón de AMOR que repara un poquito el este duelo en el que sigo inmerso y que siento que me acompañará toda la vida...", lamentó. De hecho, le costó 7 meses podes visitar su tumba.

Además, escribía sobre su duelo que "en algún momento de la vida podré llevarlo como tú lo hacías con tu mamá, mi bisabuela Aurelia y el resto de personas que se fueron antes que tú".

"Hoy Doña Luisina Cantero, te celebro también porque quizá lo mas bonito que he podido vivir a tu lado, fue este día en el que nos dimos nuestro último abrazo. Te querré siempre Tata. Y sé que nos volveremos a abrazar cuando me toque a mí irme a descansar contigo", añadió Miguel Ángel escogiendo 10 imágenes de ambos a lo largo de sus vidas.

La Tata comenzó a ganarse el corazón de sus fans durante la pandemia de covid, en la cual el actor de Un paso adelante hizo un documental llamado 100 días con la Tata en el que seguía el día a día de ambos en el confinamiento.