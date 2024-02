Miguel Ángel Muñoz visita por primera vez la tumba de su Tata 7 meses después de su fallecimiento: "No había tenido la fuerza"

El pasado 22 de julio, Miguel Ángel Muñoz comunicó una de las noticias más tristes de su vida: el fallecimiento de su tía bisabuela, Luisa Cantero. La Tata, como él mismo la llamaba, era muy conocida por sus seguidores y muy querida en la red. Y el actor siempre ha agradecido haber podido disfrutar de su compañía hasta el último día. Ahora, siete meses después, ha podido visitar su tumba y le ha dedicado unas emotivas palabras de cariño.

"Hoy día 20 de febrero hace 7 meses que empezaste a descansar en el cielo, y hasta hoy no había tenido la fuerza y el valor para poder ir a visitarte como te mereces", ha comenzado su misiva. Como él mismo ha confesado, la ausencia de su Tata sigue siendo muy difícil en su día a día, pues fue una de las personas más importantes, con la que pasó su infancia, su adolescencia y casi toda su vida.

El actor de Compañeros ha recordado cómo en 2017 grabaron una escena para su documental en la que visitaron juntos la tumba de la madre de Luisa: "Ese día fue muy especial para ti y para mí. Estabas feliz, hablando del cementerio como el jardín más bonito que existe, y pudimos vivir juntos un momento muy valioso".

Una experiencia que ahora ha confesado que la vivió pensando en el día en el que tuviera que despedirse de su Tata: "Quería ir allí contigo para prepararme de alguna manera cuando llegara el momento que estoy viviendo ahora. Aquel día me di cuenta de que no estaba preparado para poder visitar tu lápida en un futuro, pero me sirvió mucho".

Siete meses después, ha podido ir a verla y le ha llevado sus primeras flores "recordando aquel día". Una lápida situada en Madrid, como ella quiso: "Cerca de mí, para que pueda ir a visitarte cuando quiera". Para finalizar, el actor ha escrito exactamente dónde está situada la lápida, facilitando poder visitarla a algún seguidor que ha seguido los pasos de ambos en las redes sociales: "Estaremos siempre juntos".