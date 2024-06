Anabel Pantoja enseña cómo reveló a su novio, David Rodríguez, que está embarazada: "Hola, papi"

El pasado 4 de junio, Anabel Pantoja anunciaba que estaba embarazada de cuatro meses. Para las páginas de Lecturas desvelaba que ha esperado este tiempo para anunciarlo ya que sufrió un aborto a finales del año pasado. La influencer mantiene una discreta relación de un año y medio con un fisioterapeuta, David Rodríguez. Y, a pesar de llevar un escaso tiempo de relación, el cordobés está muy feliz y la sobrina de Isabel Pantoja está a punto de cumplir "el sueño de tener una familia".

Tanto es así que hace unas horas, mediante un vídeo en su cuenta de Instagram, Anabel Pantoja ha revelado cómo contó esta buena noticia al cordobés. Lo ha hecho mediante una caja de zapatos de bebé que contenía un test de embarazo. La pareja se ha fundido en un cálido abrazo. En el vídeo pueden verse imágenes entrañables de la etapa tan bonita que están viviendo, se les ve emocionados viendo al bebé en la ecografía y también al papá besando incansablemente la tripa de Anabel. Será en invierno cuando se convertirá en madre por primera vez.

La prima de Kiko Rivera parece que ya ha encontrado definitivamente el amor de su vida y está más feliz que nunca. Por su parte, el fisioterapeuta no ha tardado en conceder las primeras declaraciones para los micrófonos de Europa Press tras conocer que espera a su primer hijo: "Estoy muy feliz, como tiene que ser. Esto siempre es bueno".

Recordemos que estuvo casada dos años con Omar Sánchez y mantuvo también una breve relación con Yulen Pereira. Ahora, se enfrenta a esta nueva etapa en la que ha recibido muchos comentarios en las redes sociales de cariño, pero también muchos comentarios cuestionando su papel como futura madre. Unas críticas por su embarazo que no ha tardado en responder: "Especialmente en un día tan importante y con una noticia así, sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me pareceASQUEROSO".