Ana Obregón sale corriendo de un evento: "Se me va la cuidadora de Anita"

Coronada como una de las mujeres más presentes en la prensa rosa de nuestro país, Ana Obregón no podía faltar a la fiesta organizada por la revista ¡Hola! para celebrar su 80 aniversario. Un evento que disfrutó en compañía de multitud de rostros conocidos y, como no podía ser de otra manera, junto a su amigo Ra y Alberto Dugarte.

Pasadas unas horas y cumpliendo con su agenda, la bióloga abandonaba la fiesta de la mano de sus amigos y con mucha prisa. ¿El motivo? Llegar a casa para estar junto a la pequeña Anita, como ella misma confesaba a los micrófonos de Europa Pres: "Me voy corriendo. Hay que madrugar no, me quedo con ella, se va la cuidadora y me quedo".

Ana Obregón en la fiesta aniversario de ¡Hola! | Gtres

Y es que, cuando Ana tiene que acudir a algún evento por trabajo, la pequeña siempre se queda en buenas manos. Sin embargo, hace todo lo posible para volver cuanto antes junto a ella y no perderse ni un solo segundo de su día. "Me preguntáis demasiadas cosas y se me va la cuidadora de Anita, me tengo que ir corriendo a casa", se despedía de la prensa tras entrar en el coche y lanzar un beso.

Para la ocasión, Ana apostó por un impresionante vestido blanco -color que siempre luce en las ocasiones importantes- de Michael Costello. Y el motivo de esta elección lo explicó hace tiempo en Mask Singer: "El blanco es el luto en el budismo, en muchas religiones y en muchos países. Y yo todavía estoy guardando luto por mi hijo". Y, pese que abandonó el luto cuando llegó Anita a su vida, lo luce en ocasiones importantes en honor a Aless Lequio.