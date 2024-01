Ana Obregón confiesa que le da "pereza" volver a enamorarse y entierra el hacha de guerra con Alessandro Lequio: "Siempre estaremos unidos"

En medio de la polémica sobre la Fundación Aless Lequio, Ana Obregón ha reaparecido ante las cámaras para dar el pregón de las fiestas de Alcobendas. Lo ha hecho con un vestido rojo y una sonrisa de oreja a oreja, confesando lo feliz que está en esta nueva etapa junto a Ana Sandra, sentenciando toda polémica con Alessandro Lequio y respondiendo a las cámaras de Europa Press si está abierta o no al amor.

Ana Obregón da el pregón de las fiestas de Alcobendas | Gtres

"Estoy completamente en paz. No estoy en paz total porque he perdido un hijo y cualquier madre o padre que haya perdido un hijo entenderá que nunca estará en paz total, pero sigo adelante, sigo de pie", ha confesado, subrayando que siente a su hijo a través de la risa y el sentido del humor de la pequeña. Además, ha hablado de lo duro que se le ha hecho separarse de ella y de cómo se ha acostumbrado a disfrutar de una realidad mucho más pausada, menos glamourosa y mucho más cómoda.

Ana Obregón da el pregón de las fiestas de Alcobendas | Gtres

En esta reaparición, Ana Oregón ha dejado claro que quiere disfrutar plenamente de la pequeña y verla crecer, algo que no pudo hacer con Aless debido a la cantidad de trabajo que tuvo durante su infancia. Y es que, Ana Sandra le ha devuelto la ilusión, las ganas de vivir y gracias a ella se siente preparada para dejar atrás el luto.

Eso sí, aunque ha vuelto a sonreír, no quiere volver a enamorarse. Tras perder a su hijo, el amor lo ha dejado en un segundo plano y ahora, volcada en su nieta, no quiere hablar de relaciones: "No tengo tiempo. Yo ahora estoy haciendo de mamá, de papá, de abuelo, de abuela…Y yo quiero que Anita me tenga al cien por cien. Y el corazón es que no, qué pereza por Dios".

Ana Obregón da el pregón de las fiestas de Alcobendas | Gtres

Y hablando de su vida más sentimental, Ana Obregón también ha tenido palabras para su expareja y padre de su hijo, Alessandro Lequio, con quien ha protagonizado varias polémicas en este año. La última, sobre la Fundación que lleva el nombre de su hijo en común; algo que la bióloga ha dejado en el pasado. De esta forma, ha enterrado el hacha de guerra: "Mira, Alessandro es el padre de mi hijo y siempre estaremos unidos por nuestro hijo y por la memoria de nuestro hijo (…) A Aless lo que más ilusión le hacía era vernos juntos, así que sé que nos está viendo, están juntos y están juntos. Por él y siempre". También ha querido dejar claro que respeta la decisión del italiano de no querer conocer a su nieta por el momento.