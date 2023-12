Ana Guerra y Víctor Elías, ¿qué les parece que Raquel Perera haya sido una de las invitadas al cumpleaños de su exmarido, Alejandro Sanz?

Dejando atrás los malos momentos que han marcado este 2023, entre ellos sus problemas de salud mental, sus deudas económicos y su ruptura con Rachel Valdés, Alejandro Sanz ha celebrado su 55 cumpleaños por todo lo alto. Tras soplar las velas en la intimidad este 18 de diciembre (día en el que llegó al mundo) el cantante organizaba 24 horas después una gran celebración ambientada en Moulin Rouge en el madrileño Teatro Barceló a la que no faltaron sus amigos y una infinidad de rostros conocidos.

Alejandro Sanz celebra su 55 cumpleaños | Gtres

Entre ellos, Víctor Elías y Ana Guerra, de los pocos, por no decir casi ninguno, invitados que revelaron su regalo para el artista en esta celebración redonda que se alargó hasta altas horas de la madrugada. Tirando de originalidad, y reconociendo "la presión" por no saber qué regalar a una estrella de la talla de Alejandro, la pareja decidió sorprenderle con una gran cesta de productos típicos de las Islas Canarias, tierra natal de la artista.

Ana Guerra y Víctor Elías, en el cumpleaños de Alejandro Sanz | Gtres

Vinos, quesos, licores y, como no podía ser de otra manera, mojo picón para dejar sin palabras al cantante de Corazón partío, que el propio Víctor se encargó de llevar al lugar de la fiesta con la ayuda de una amiga. "Imagínate tener que hacerle un regalo a Alejandro Sanz, casi lo tiramos en paracaídas, imagínate. Le dije a Víctor, si por lo que sea no sale bien, no podemos vivir con esta responsabilidad de por vida" ha apuntado Ana con una gran sonrisa a los micrófonos de Europa Press, encantada de su ocurrencia para regalar al madrileño en su 55 cumpleaños.

Amigos de Alejandro, la pareja, que pasará por el altar en 2024, no ha escatimado en piropos para definirle: "Generoso y trabajador" ha destacado la canaria, mientras el inolvidable protagonista de 'Los Serrano' no ha dudado en confesar que a pesar de su fama y su talento es una persona "normal" y eso es "una maravilla". "En su profesión es el Dios, eso no se puede mencionar. Yo siempre digo que quiero ser como Alejandro" ha añadido.

De los primeros en abandonar la fiesta, Ana y Víctor han revelado algún detalle, como que todos los asistentes, entre los que se encontraban artistas de la talla de Malú, Manuel Carrasco o Pablo López, le han cantado el "cumpleaños feliz" al cantante. "Todos, todos, ha sido increíble" han confesado emocionados.

Malú, feliz en el cumpleaños de Alejandro Sanz | Gtres

Y entre los invitados también se encontraba una de las personas más especiales para Alejandro, su exmujer y madre de sus dos hijos pequeños, Raquel Perera. Una asistencia que ha vuelto a reflejar la buena relación que mantiene el exmatrimonio, y es que como reconocen Ana Guerra y Víctor Elías: "Hay que llevarse bien todo el mundo, esto lo demuestra que cuando hay amor...". Por su parte, la canaria reconocía ante la prensa que "son dos personas maravillosas. Ya está".

Raquel Perera, en el cumpleaños de Alejandro Sanz | Gtres

Y antes de irse a casa a descansar, la artista ha querido dedicarle un mensaje muy especial al cumpleañero: "Que gracias, muchas gracias, por todo, por tu ser y por tu música. Solamente este grupo de personas nos uniríamos en el cumpleaños de Alejandro, que al final es una persona tan generosa que como alguien le caiga bien, le da todo y más. Las historias tan bonitas que escuchas es porque Alejandro es la persona más generosa que conozco. Después de Víctor, perdón".