Así llegaban los hijos mayores de Alejandro Sanz, Manuela y Alexander, a la fiesta de disfraces por el cumpleaños de su padre

Después de un año especialmente complicado en el que el propio cantante reconoció que había tocado fondo, Alejandro Sanz demuestra que está en el camino de la recuperación reuniendo a muchos de sus amigos en una gran fiesta por su 55 cumpleaños. En esta ocasión el cantante eligió el mítico Teatro Barceló para la celebración que cerró sus puertas al público recibiendo tan solo a los invitados que cumplieron con un dress code inspirado en el musical Mouline Rouge.

En medio de una gran expectación, el propio Alejandro Sanz hacía su aparición con la mejor de sus sonrisas y luciendo una chaqueta muy apropiada para la ocasión. Reconociendo que estaba siendo un día muy especial para él, el cantante recibió a sus amigos en el interior de la sala en la que también estuvo su exmujer, Raquel Perera, con el que el cantante ha vuelto a demostrar que tiene un maravillosa relación por los dos hijos que tienen en común, Dylan y Alma. También disfrutando de la gran fiesta organizada por su padre, la hija mayor de Alejandro, Manuela, fue otra de las asistentes a la cita al igual que hizo su hermano Alexander.

Alejandro Sanz celebra su 55 cumpleaños | Gtres

Los hijos mayores del artista mostraron una gran timidez a su llegada a la fiesta de disfraces organizada por su padre. Y aunque respondieron a la prensa de forma educada asegurando que estaban felices de estar allí, parece que no quieren un gran protagonismo por parte de las cámaras. En el vídeo de arriba te mostramos cómo fue la llegada de los jóvenes.

Alexander, el hijo de Alejandro Sanz | Europa Press

Manuela Sanz llega al cumpleaños de su padre | Gtres

Y como no podía ser de otra forma, el mundo de la música y la canción estuvo muy bien representado por algunos de los artistas más conocidos de nuestro país como fue el caso de Malú, Niña Pastori, Carlos Jean o Camela que no dudaron en elegir sus mejores looks inspirados en los años 20 para la ocasión.

Malú, feliz en el cumpleaños de Alejandro Sanz | Gtres

También algunos rostros conocidos de la televisión quisieron acompañar a Alejandro en una noche tan especial para él. Dispuestos a disfrutar del maravilloso ambiente de celebración, también llegaba Vicky Martín Berrocal, Mónica Cruz, Lorena Castell, Risto Mejide, Javier Sardá, René Ramos, Silvia Abascal, Soraya Sáenz de Satamaría, Carlo Ancelotti y su mujer Mariann Barrena, José María Michavilla y Alejandra Salinas o Pepe Barroso junto a su pareja Rocío Cembranos.