Ana Guerra, de su postoperatorio tras retocarse el pecho a su caída por las escaleras

Ana Guerra reapareció hace solo unos días en su primer evento público tras haberse sometido a una operación de pecho. La cantante acudió radiante junto a su marido, Víctor Elías, y habló con total naturalidad ante los medios sobre su intervención estética.

Sin embargo, la velada terminó torciéndose de la forma más imprevista: la artista sufrió un percance al caerse por nueve escalones en el Teatro Coliseum, regresando a casa magullada. Poco después, era la propia Ana quien enseñaba a través de sus historias de Instagram las consecuencias del golpe, con varias heridas en las piernas, el pie y un fuerte impacto en el codo.

Afortunadamente, en la segunda edición de los Celebrity Pets Awards, la artista canaria volvió a posar por su propio pie y quiso quitarle hierro al asunto tirando de sentido del humor. "Me han dicho que caí muy elegante, que me quedé así boca arriba y dijeron: una foto ahí, llena de cristales por todos lados", comentaba entre risas.

Guerra explicó que, tras el percance, le escribieron tantas personas que le acabó pasando "algo bueno" que le trajo esta caída. "Ya os contaré, que de momento no puedo decir nada", añadió, aclarando además con humor que no se trata de un embarazo.

Ana Guerra en los Celebrity Pets Awards | Gtres

Así está siendo su postoperatorio tras pasar por quirófano

El accidente pudo haber sido mucho más grave teniendo en cuenta que la cantante aún se está terminando de recuperar de la operación de pecho que se realizó hace unas semanas. No obstante, ella dice tener "una recuperación perfecta", ya que, mientras que hay gente que tras este tipo de intervenciones no puede ni levantar los brazos, ella no tiene dolor y enseguida ha estado haciendo vida normal.

Aun así, recuerda que antes de entrar en quirófano "estaba con mucho miedo" y que le hacía sufrir que esa operación estética le fuera a doler mucho. "El primer y el segundo día molesta, no te voy a decir que no. Pero la verdad es que muy bien", valora ahora que ya ha pasado el trago.

Ana Guerra en los Celebrity Pets Awards | Gtres

El motivo que la llevó a operarse el pecho

Preguntada por si ahora se sentirá más segura en el escenario habiendo puesto fin a uno de sus mayores complejos, Ana respondió que "seguramente sí". "Yo hice gimnasia rítmica muchos años y sí que me veía que no estaba yo en mis medidas exactas, armónicas", añadió hablando del motivo que la llevó a someterse a esta intervención estética.

"Todavía estoy en el postoperatorio; soy muy bruta y ya me han tirado la bronca, mucho. No soy buena enferma, no me estoy quieta, hago mucho más de lo que debo, pero ya lo sabían antes de operarme", bromeaba.

Por otro lado, Ana quiso hacer un alegato a que "todo el mundo haga con su vida lo que quiera" y que se sientan libres de someterse a una intervención si eso les va a hacer sentir mejor con su cuerpo, eso sí, "sobre todo hacerlo en manos de gente que te lo sepa hacer". "Complejo fuera, autoestima en lo alto", añadía para terminar.