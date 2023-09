Alejandra Rubio recuerda a su abuela María Teresa Campos en su último adiós: "Ojalá esté orgullosa de todas nosotras"

Día triste para el mundo de la televisión y durísimos momentos para la familia Campos que este martes despiden a la matriarca del clan a sus 82 años. María Teresa Campos fallecía alrededor de las 5 de la madrugada de este 5 de septiembre tras su ingreso el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y tras un último parte médico este lunes tarde en el que se informaba que su estado de salud había empeorado, "siendo actualmente muy grave".

Sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego no se han separado ni un solo momento de su lado en lo que han sido los últimos días de su madre. Hace apenas unas horas, ambas hermanas llegaban visiblemente afectadas y de riguroso luto al tanatorio de La Paz, ubicado en la localidad de Tres Cantos, donde tendrá lugar la capilla ardiente en su memoria.

Terelu Campos y Carmen Borrego | GTRES

Otra de las primeras en llegar ha sido la nieta de la veterana periodista, Alejandra Rubio, que, seria y sin poder ocultar su tristeza pese a sus enormes gafas de sol negras, no ha dudado en atender a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones.

Alejandra Rubio | GTRES

"Os doy las gracias a todos", comenzaba diciendo la influencer "por todas las palabras que habéis tenido hacia ella". Además, la joven ha querido rendirle homenaje a su abuela dedicándole unas cariñosas palabras, asegurando que se queda con todo el aprendizaje que una de las pioneras en el mundo del periodismo le dio para iniciarse en la televisión.

"Con todos, la verdad. Ella siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer, lo que no y, por supuesto, me fiaba de todo lo que me decía. Así que, ojalá algún día seguir siguiendo su camino y que esté orgullosa de todas nosotras", se sinceraba mostrando su admiración.

Alejandra Rubio atiende a los medios en el tanatorio de su abuela | GTRES

La hija de Terelu ha terminado su intervención ante la prensa volviendo a dar las "gracias" en estos momentos tan delicados en los que muchos rostros conocidos lloran la muerte de una inolvidable figura tan querida en nuestro país.