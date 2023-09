Lolita Flores, Isabel Gemio o Boris Izaguirre: Los famosos se despiden de María Teresa Campos tras su muerte

Rostros conocidos de este país han querido rendir su homenaje a María Teresa Campos, fallecida en la madrugada de este martes a los 82 años en la Fundación Jiménez Díaz tras hospitalizar el domingo por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda.

María Teresa Campos | GTRES

BIBIANA FERNÁNDEZ

"Qué noticia más triste, no por esperada lo es menos, yo la escuchaba en radio juventud de Málaga, después antes de aterrizar en Madrid yo cantaba mal, pero cantaba y tuve el honor de que ella me presentara en el parque de atracciones Tívoli, después ha sido referente en televisión libre, feminista, espontánea maestra reina, es un día muy triste para todas las que la seguimos, admiramos, os mando un beso a la familia, a sus hijas en especial vuela #teresacampos, todos te vamos a extrañar".

ANTONIO BANDERAS

"Nos deja para siempre una gran periodista, una gran comunicadora. Mis condolencias a toda su familia y amigos. D.E.P. María Teresa Campos".

NIEVES HERRERO

"Echaremos de menos tu alegría y tu forma de ser. Siempre serás la reina de la televisión. Un beso a tus hijas y nietos. Y otro a tu familia televisiva. DEP, María Teresa".

ISABEL GEMIO

"Ha muerto Teresa Campos. Cuesta escribirlo. Pero así es la vida. Historia de la televisión, pionera en las tertulias políticas de las mañanas, directora de informativos en años en los que las mujeres dirigían poco, o nada. Tuvo carácter y coraje para pelear su sitio. Y lo conquistó. En aquella época el share mandaba más que los despachos. Nos respetábamos y nos teníamos afecto. Éramos dos buenas compañeras. Nos apoyábamos. Con eso me quedo. Nos faltó una conversación. Al menos, a mí, me hubiera gustado. Pero ya no será posible. Así es la vida, y la muerte, que tantas veces nos deja sin oportunidad de enmienda. Descansa en Paz, Teresa".

MÁXIMO HUERTA

"Se va una pionera de la comunicación, una mujer comprometida, entusiasta, espontánea y todo lo que hace grande a esta profesión. Ha sido inspiración y faro. Y hoy muchos hablaremos de nuestras anécdotas. Porque cualquier gesto sencillo, Teresa lo hacía grande. Su mirada era especial. Gracias por el legado, el compromiso y la amistad. Hasta siempre. Me quedo con estos dos momentos. Mi primera vez en televisión gracias a ti y uno de nuestros últimos encuentros".

BORIS IZAGUIRRE

"Buen viaje, admirada y querida María Teresa! Te llevas una vida tan única como valiente! Hiciste por ti y también por miles de nosotros! Un fortísimo abrazo a Carmen, Terelu y Carmen y Alejandra, tus nietas! Desde Vitoris, donde nos ha pillado la noticia, recuerdo la entrega del primer premio Joan Ramón Mainat! Que os reencontréis en esta siguiente etapa! Te quiero! Love, Boris".

LOLITA FLORES

"Mi admiración y mi cariño a una gran profesional, María Teresa descansa en Paz, muchos platós compartidos y muchas conversaciones dentro y fuera de ellos, has sido un referente para muchos como yo, de ti se aprendía siempre besos a tus hijas nietos te echaremos de menos".