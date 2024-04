Alejandra Osborne confirma el estado de salud de Bertín y responde a sus palabras sobre que nunca se ha enamorado

La salud de Bertín Osborne ha dado mucho que hablar en los últimos meses. Unos momentos duros que, unido al nacimiento de su presunto hijo con Gabriela Guillén, le ha puesto en el ojo mediático.

El presentador ha sufrido covid persistente, según comentaba su hija Eugenia, quien se ha encargado de actualizar a la prensa en cada aparición pública cómo se encontraba su padre.

Bertín Osborne, en Sevilla en 2023 | Gtres

Ahora, su salud parece haber mejorado en las últimas semanas, y así lo confesaba recientemente en su programa en Canal Sur.

Paralelamente, Europa Press ha podido hablar con su hija Alejandra, quien ha ofrecido una actualización sobre el estado de salud de su padre, indicando que "está mucho mejor" y que las vitaminas que está tomando le están sentando muy bien.

Unas palabras tranquilizadoras y unos detalles que no acompañaba cuando era preguntada por las declaraciones que hijo Bertín en la web de Clínicas The Test, en la que aseguraba, entre otras cosas, que el hombre es infiel por naturaleza o que nunca ha estado enamorado: "Yo es que no he oído el podcast, así que no tengo ni idea".

Bertín Osborne y su hija Alejandra | Gtres

"Él tendrá que decir lo que él quiera de su vida y de él mismo, yo no puedo decir nada", respondía tajante.

Bertín Osborne estuvo casado y tuvo tres hijas, entre ellas Alejandra, junto a Sandra Domecq Williams, fallecida en 2004.