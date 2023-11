Alba Silva enseña la "mini cirugía" que se ha hecho en las orejas: "Los puntos se caerán solos"

La medicina estética está a la orden del día y, aunque en algunos casos se recurre a ella para mejorar el aspecto físico, en otros se hace por prevención de salud. Y así ha hecho Alba Silva, que como ha revelado en sus redes sociales, se ha sometido a un retoque estético peculiar este lunes. La influencer ha grabado un storie enseñando cómo tiene las orejas antes de este cambio, compartiendo así con sus seguidores todo el proceso, desde que ha entrado en la clínica hasta que ha llegado a casa después de realizarse esta modificación.

La periodista ha afirmado que se ha hecho una "mini" cirugía en las orejas para cerrar los lóbulos y así poder ponerse pendientes. Este retoque estético es muy común en las personas que han utilizado pendientes con peso, lo que ha hecho que el agujero se vaya rasgando con el paso del tiempo. Sin embargo, este no es el caso de la periodista y así lo ha querido explicar ella misma: "He venido a que me cierren las orejas. Me voy a poner unos puntos porque tengo las orejas super finas y con nada se me van rajando".

Alba Silva ha enseñado cómo tiene los lóbulos de sus orejas antes de someterse al retoque estético | Instagram

Además, ya se había sometido a este mismo retoque hace unos cuantos años, pero según ha desvelado, se le han vuelto a abrir los lóbulos y ha tenido que repetir este proceso por segunda vez: "Ya me lo hice una vez cuando tenía 13 años pero tengo que volvérmelo a hacer porque ya iba a perder los pendientes y ni me iba a dar cuenta".

La esposa del futbolista del PSG, Sergio Rico, ha publicado otro storie una hora después donde ha actualizado su estado, confirmando que ya se encuentra en casa y que el proceso ha sido rápido e indoloro: "Todo genial, dolor cero con anestesia local y muy rápido. La cura es con betadine y los puntos se caerán solos".

Alba Silva tendrá que esperar un par de días para tener los lóbulos al aire libre y poder enseñar sus orejas a sus seguidores: "Ahora estoy dos días con esparadrapo en las orejitas y os enseñaré cómo quedan".

Alba Silva enseña sus orejas después de la cirugía | Instagram

Han sido muchos los comentarios que ha recibido la influencer a raíz de compartir su experiencia. Y, aunque ella ha recurrido a un doctor privado, ha confirmado que este retoque también se puede hacer por la Seguridad Social, siempre y cuando sea una cuestión de urgencia al ser consecuencia de un tirón: "Para hacerme los nuevos pendientes es importante que no estén en la misma línea del agujero anterior y que, además, estén ya cicatrizados". Solo queda esperar que Alba actualice el proceso de este retoque que es más común de lo que imaginamos.