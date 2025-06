Alba Carrillo desvela que el hijo de Fonsi Nieto y Marta Castro le llama "tita Alba"

Durante el evento que Burger King ha celebrado por su 50 aniversario en pleno corazón de Madrid, Alba Carrillo ha desvelado cómo es la relación con su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Pero no solo eso, sino que también ha explicado cómo es de importante Hugo, hijo del expiloto español de motociclismo y Marta Castro... ¡y se le cae la baba!

Alba Carrillo en el evento de Burger King en Madrid | Gtres

Fonsi Nieto y Alba Carrillo se convirtieron en padres de su primer hijo Lucas en 2011. Sin embargo, no es el único que tiene el expiloto, ya que durante la pandemia, Fonsi y su pareja Marta Castro dieron la bienvenida a su único hijo en común, Hugo. Sobre este último ha hablado Alba Carrillo, confesando la buena relación que tiene con él y el cariñoso apelativo que utiliza el pequeño para referirse a ella: "Al chiquitín también le quiero mucho, que me llama tita Alba, y es como mi sobri, que es monísimo también". Además, espontánea, también ha señalado la buena genética de Fonsi: "¡Qué bien le salen los hijos a Fonsi, de verdad!".

Alba Carrillo y Fonsi Nieto en 2012 | Gtres

El pequeño Lucas, hijo de Alba y Fonsi, ya tiene 14 años. Una edad, próxima a la adolescencia, que está llena de cambios. Entre ellos, las futuras novias que le salgan al pequeño. Sobre su papel como suegra le han preguntado a Alba Carrillo. "No, pues puedo ser muy divertida, cuando me enfade, horror. Pero bueno, lo bueno es que si se porta bien con mi hijo... Yo siempre he pensado eso, luego veremos, a ver, claro", ha dicho entre risas la presentadora, destacando que no tiene nada que ver lo que diga ahora, con lo que ocurra en la práctica.

En numerosas ocasiones, ha compartido fotografías junto a su hijo Lucas en su cuenta de Instagram; lugar donde han surgido infinitud de comentarios sobre el parecido que este guarda con su padre. Y precisamente sobre el atractivo de su hijo ha bromeado ante los micrófonos de Europa Press, advirtiendo del peligro que tiene cuando se haga más mayor: "No, no, lo que vais a tener ahí un buen filón es con mi hijo. Es que es una cosa de guapo, madre mía, ya verás. Y no, sobre todo, no, no hay, que tiene por su padre, por su madre... Entonces, cuidado, que tiemble Madrid".

Finalmente, los periodistas han preguntado a Alba sobre su labor como madre, a lo que la presentadora ha contestado: "Pues sí, es lo mejor que he hecho. Y mira que ha sido sin querer, en el sentido que no he tenido que hacer nada hasta tenerle, quiero decir, pero que sí, es lo mejor que he hecho".

Alba Carrillo atendiendo a los medios en Madrid | Europa Press

Aunque hace tiempo la presentadora planteó volver a ser mamá (congelando así sus óvulos), a día de hoy descarta ampliar la familia, al menos de momento. Y es que, el pequeño Lucas no quiere un hermanito: "No quiere, no quiere. Entonces, me dice que nosotros nos vamos de viaje, y entonces, si no, no nos vamos a poder ir de viaje". Una anécdota que ha contado entre risas.

Alba Carrillo y Fonsi Nietoterminaron su relación en el año 2016. Aunque al principio, Fonsi y Alba tuvieron varios desacuerdos, el tiempo ha hecho que la expareja lleve una buena relación, tal y como demostraron en la despedida a su hijo en el aeropuerto de Madrid y en numerosas ocasiones. Y parece que así seguirá siendo.

Actualmente, Fonsi y Alba se consideran una familia muy unida, también con el otro hijo que el expiloto tiene con Marta Castro, con quien rompió en 2022. Actualmente, Fonsi mantiene una relación con Maider Barthe, jefa de prensa en el equipo de motociclismo de Yamaha.