Fonsi Nieto, en su mejor momento: de su faceta como padre a su relación con Maider Barthe

Juan Peña, conocido como El Cantante de la Jet Set, ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto, como ya se ha convertido en tradición. Lo ha hecho en el JIMMY’S, el conocido restaurante de Tito Pajares que se encuentra en pleno centro de Madrid. Y hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos de nuestro país, como Fonsi Nieto: "Le tengo cariño desde hace muchos años y no podía faltar".

El expiloto de motociclismo no ha dudado en atender a las cámaras de Europa Press y desvelar lo que significa para él Juan Peña: "Es lo que veis, un tío más normal que nada y súper amigo de sus amigos. Súper cariño y de los que se hace querer. Y luego, un artistazo, porque cada vez le va mejor".

Fonsi Nieto | Gtres

Tal y como ha revelado, Fonsi ha llegado corriendo a darle un beso a su amigo y se ha ido con la misma prisa para celebrar el Día del Padre con sus hijos: "Me están esperando en el coche. O sea, voy a salir corriendo". Y es que, aunque él no ha querido echarse flores, lo cierto es que Alba Carrillo siempre ha destacado su faceta como padre, pues cabe recordar que juntos tienen un hijo, Lucas, que este año soplará las velas por su 13º cumpleaños. "Yo que sé, pregúntaselo a ellos cuando cumplan 18", ha dicho entre risas.

De lo que sí ha querido hablar es del gran momento que atraviesa, tanto profesional como sentimentalmente: "Estoy contento. Mucho trabajo, muchas carreras, con mis motos… Con todo muy bien. Ya hemos empezado el Mundial y vamos muy bien. A ver si este año lo conseguimos, que el año pasado estuvo muy cerquita".

Fonsi Nieto y Alba Carrillo en 2014 | Gtres

Mientras Fonsi sigue cosechando éxitos en el terreno laboral, ha aprendido a conciliar con sus hijos de la mejor forma que ha sabido -y podido-: "Bueno, es lo que me gusta. He elegido, tengo suerte de hacer lo que me gusta, así que se hace más fácil". Y en el amor, ¿cómo está actualmente su corazón? "No me quejo", ha dicho con una sonrisa antes de despedirse de la prensa.

Fue en junio de 2022 cuando ¡Hola! confirmó que el expiloto había vuelto a encontrar la ilusión después de separarse de Marta Castro. La culpable, Maider Barthe, una periodista de 37 años que trabaja como jefa de prensa en el equipo de motociclismo Yamaha. Y ahora, casi dos años después, su historia de amor sigue viento en popa.