Alaska, sobre la salud de Mario Vaquerizo, que sigue ingresado: "No hay un diagnóstico"

El pasado 19 de octubre Mario Vaquerizo sufría una brutal caída desde el escenario cuando actuaba con las Nancys Rubias en Cáceres. Tras perder el conocimiento durante varios minutos, el cantante era ingresado de urgencia en un hospital de la ciudad extremeña, que abandonaba dos días después animado aunque muy dolorido. "Me he roto dos vértebras y ahora toca reposo para recuperarme" afirmaba ante las cámaras de Europa Press.

Sin embargo, sus fuertes dolores y una pérdida de visión provocada por el accidente, hacían que volviese a ingresar en un centro médico de Madrid el jueves 24 de octubre, donde todavía continúa hospitalizado y donde le están haciendo diferentes pruebas para determinar las secuelas de su aparatosa caída.

Apoyándole incondicionalmente en este complicado trance, su mujer Alaska, que se ha separado por unas horas de la cama del hospital para asistir a los premios Mujer Hoy, donde ha tranquilizado respecto al estado de salud de Mario, revelando cómo lleva el artista su hospitalización.

"Mario ayer estuvo fenomenal, muy bien, habrá días mejores y peores. Tampoco sabemos, no hay un diagnóstico de será una semana o un mes, estamos esperando. Muy tranquilos de que esté en el hospital" ha reconocido, desvelando que su marido lleva "muy bien" estar ingresado: "En el hospital se siente muy cuidado y muy seguro, todo lo que es movimiento... Me acuerdo del día que estuvo en casa era no me has puesto bien esto, me la has apretado demasiado... allí lo que le hagan los médicos se tiene que conformar, yo me quedo más tranquila" ha admitido con una sonrisa.

Como ha contado Alaska a Europa Press, cuando "es necesario" se queda a dormir en el hospital, aunque no a diario porque la cosa ya está mucho más tranquila. "Ya no son los primeros días que no sabes lo que va a pasar. Ya sabemos que duerme toda la noche; que si le duele llama al timbre y le atienden; si siente que algo se le ha movido está el personal adecuado, no yo. Ya es otro tipo de vida de hospital la que estamos haciendo" asegura.

Respecto a cómo está llevando ella este complicado bache de Mario, Alaska desprende tranquilidad. "Lo que nos ha pasado podría haber sido mucho peor, obviamente estamos ante una persona que se va a recuperar, no sería lo mismo de otra forma. No hay que dramatizar de más" afirma, sin ocultar que a pesar de que está convencida de que pronto volverá a ser el mismo, su día a día está siendo "complicado" porque se ha juntado el ingreso del artista "con el disco de Fangoria que sale la semana que viene y con la promoción del documental".

Y aunque no están siendo momentos fáciles, la cantante confiesa que tanto su marido como ella están muy agradecidos del apoyo que han recibido desde la caída: "Desde la gente más cercana a amigos que hace tiempo que no ves, a personas que no conoces personalmente y que se toman la molestia de mandarte un mensajito, realmente es abrumador en el sentido bonito del asunto. Sentirse tan querida y tan querido, no das abasto, y eso siempre acompaña" reconoce.