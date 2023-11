Las lágrimas de Aitana en pleno concierto antes de conocerse su ruptura con Sebastián Yatra: "Emocionalmente no estoy bien"

Los rumores que suenan desde hace tiempo sobre una posible ruptura entre Aitana y Sebastián Yatra se han confirmado. O, mejor dicho, los ha confirmado el propio cantante. En plena calle y para sorpresa de todos, el colombiano ha sido totalmente sincero para los micrófonos de la televisión mexicana: "En este momento los dos estamos solteros". Y ahora todo cobra sentido.

Y es que, unas horas antes de que las palabras del colombiano dieran la vuelta al mundo, era Aitana la que preocupaba a sus fans al romper en llanto en pleno concierto. La intérprete de Vas a Quedarte volvía a hacer historia en el Movistar Arena de Bogotá, en el que ha sido su segundo concierto de la gira Alpha latinoamericana.

Delante de más de 14 mil seguidores, Aitana no pudo evitar desvelar la conversación que tuvo con su padre antes de salir al escenario y que le hizo soltar todas las lágrimas acumuladas y confesar que no estaba atravesando un buen momento.

"Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases que eran súper bonitas y que le estaban saliendo en Tiktok…", empezó relatando la cantante.

Aitana en un concierto en Madrid | Gtres

Un momento que no tardó en hacerse viral y que ahora corre como la pólvora después de salir a la luz su ruptura: "Yo le decía: papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal. Porque hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor, pero lo que me quedo dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros, en Bogotá".

La vida son cambios y de eso va la canción que entonó justo después de su introducción, The Killers, un single de lo más significativo para Aitana que le hizo emocionarse sobre el escenario como nunca antes había hecho.