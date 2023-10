Ágatha Ruiz de la Prada habla tras conocerse que va a ser abuela pero no desvela ningún detalle sobre la madre de su futuro nieto

Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez están de enhorabuena. Será la próxima primavera cuando se convertirán en abuelos, como ha trascendido este fin de semana.

Una feliz noticia sobre la que ahora se ha pronunciado la famosa diseñadora a su llegada a la estación de Atocha de Madrid. Ágatha asegura que está encantada con la idea de ser abuela: "Muy contenta. Feliz y con muchas ganas. Siempre he querido ser abuela".

Sobre la pareja de Tristán, CEO de la firma de moda de Ágatha desde 2018, poco se sabe hasta el momento, tan solo que tiene 35 años y es una prestigiosa científica vasca que vive en su tierra natal y trabaja como investigadora en la Universidad: "Él me ha prohibido terminantemente hablar de su vida privada".

Ágatha Ruiz de la Prada y su hijo Tristán | Gtres

Sobre si se ha puesto en contacto con su exmarido, Pedro J. Ramírez, Ágatha asegura que no han hablado nada entre ellos sobre la futura paternidad de su hijo: "No, no nos hemos puesto ningún WhatsApp. Gracias".