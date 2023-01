¿Es verdad que es malo el colorante Red 40 que llevan muchos alimentos del súper?

El debate que no cesa: aditivos sí o aditivos no. Si hablamos con los consumidores, la mayoría sin dudarlo dirá: ¡aditivos no! Aunque si nos olvidamos de los bulos que escuchamos sobre ellos y pensamos en la necesidad y control que existe, quizá cambiemos de idea.

Todos los aditivos autorizados son seguros (aunque no todos son imprescindibles). Analizamos el Red 40 (E-129), que está presente en multitud de productos, y es uno de los aditivos más controvertidos.

¿Qué es un aditivo?

Podemos definir un aditivo como toda sustancia que normalmente no se consuma como alimento en sí misma y cuya adición intencionada – con un propósito tecnológico – a un alimento tenga por efecto que el propio aditivo se conviertan en un componente del alimento.

Es decir, es una sustancia que se añade con un fin claro. Y no, no se pueden utilizar todos los aditivos que la industria alimentaria quiera en todos los alimentos que quiera ni en las cantidades que le apetezcan. Además, a la propia industria no le interesa, vaya, son caros y con una pequeñísima cantidad cumplen su función tecnológica y si te pasas, se estropea el producto.

Todos los aditivos autorizados están regulados por diferentes normativas europeas. Para poderlos autorizar, es necesario que se evalúen sus efectos (incluso a largo plazo) para garantizar que las dosis utilizadas son seguras. Como cada vez sabemos más y hacemos mejores estudios, esto se reevalúa cada cierto tiempo para asegurar que seguimos comiendo seguro.

En el caso de los colorantes, son aditivos que se añaden para compensar las pérdidas de color tras la exposición a la luz, aire o temperatura; también se ussn para potenciar colores naturales o para añadirlos a alimentos que en realidad serían incoloros.

¿Qué es el Red 40 o Rojo Allura?

Es un colorante sintético, un compuesto azoderivado que se presenta en forma de polvo rojizo oscuro. Es muy soluble en agua y se utiliza como aditivo en golosinas, gelatinas, postres, bebidas, rellenos de frutas y frutos rojos en conserva.

Es el típico que da el color rojo intenso a las gominolas rojas, al bitter, salsas como BBQ, snacks salados con tonos anaranjados o a la tarta red velvet. Sí, lo has tomado, seguro.

Nota: un aditivo natural no es que se obtenga de esa fuente "natural", sino que esa molécula ya existía en la naturaleza, pero luego se puede producir químicamente. Un aditivo artificial se obtiene de la creación de esa molécula en concreto y también se producirá químicamente. Natural y química no son dos palabras opuestas, sino que no existe una sin la otra.

A este colorante se le han atribuido un montón de efectos que dan un miedo terrible, desde tumores (en ratones) o hipersensibilidad o alergia (como cualquier sustancia, incluso las "naturales") o hiperactividad en niños.

Otra nota: el colorante rojo "natural", el rojo cochinilla, se produce a partir de insecto "natural" cochinilla y en Estados Unidos han solicitado que se especifique en el etiquetado por posibles casos de alergía y para identificar que no es apto para veganos.

¿Es peligroso el colorante Red 40?

Los estudios en los que se basan estos efectos se realizaron en ratones en dosis muy superiores lo que nosotros podríamos ingerir en toda nuestra vida. Este compuesto lleva revisándose durante más de 30 años por la FDA (en USA) y otros tantos por la EFSA (en Europa). A día de hoy no existe ningún argumento de peso para retirar este colorante.

La EFSA (Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria) volvió a evaluar la seguridad de todos los colorantes alimentarios entre 2009 y 2016 porque muchos aditivos se autorizaron hace mucho tiempo y, desde entonces, se tienen nuevos datos científicos.

Los colorantes fueron los primeros, 45 en total, priorizando los sintéticos. En el caso concreto del Red 40 estableció las ingestas diarias admisibles (IDA) de estos colores tras haber concluido las evaluaciones previas. (La IDA es la cantidad de una sustancia que las personas pueden consumir a diario a lo largo de su vida sin que ello comporte riesgo apreciable alguno para la salud.)

En su declaración de 2013, la Comisión Técnica volvió a confirmar que, por entonces, no había motivos para revisar la IDA relativa al rojo allura AC (E-129). Estuvieron un par de años más estudiando si había posibilidades de que fuera genotóxico y se concluyó que no lo era.

Y, como hemos visto con otros colorantes como el E-171 (colorante blanco, dióxido de titanio), a la EFSA no le tiembla el pulso al prohibir el uso de un colorante haciendo uso del principio de precaución, es decir: si hay la más mínima duda, se retira.

¿Es necesario el colorante Red 40?

Que sea seguro no significa que sea necesario: Volvamos al principio del artículo, repasemos los productos en los que se añade este colorante. Todos ellos son alimentos ultraprocesados de consumo más que esporádico.

El aditivo es seguro, pero no necesario, exactamente igual que los productos que lo contienen. Sin ninguna duda, si queremos preocuparnos por algo, hagámoslo más por el consumo habitual de ultraprocesados que por la cantidad de aditivo (este u otro) que pudiera contener. Ninguno de estos productos sería mejor si no llevara este aditivo, no está ahí el problema.

Ahora ya tenéis la información, en vuestra mano está la decisión.