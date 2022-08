El truco para eliminar fácilmente el queso pegado de la sandwichera

Si eres de los que prefiere echarle grandes cantidades de queso al sándwich y el truco de envolverlo se te queda corto, probablemente acabes con tu sandwichera rebosando de queso.

Después de deliberar sí fue buena idea añadirle tanto queso, seguro que tirarías de algún objeto punzante, como un cuchillo, para eliminar lo que te había sobrado, ¡STOP!, te explicamos que tienes que hacer.

Una trozo de papel, nuestro mejor aliado

No nos estamos volviendo locos, lo único que vas a necesitar es un trozo de papel de cocina. Cubre el interior de tu sandwichera con el trozo de papel de cocina y humedécelo por completo. A continuación, enciende tu sandwichera y ciérrala durante unos pocos segundos, ten cuidado de no quemarte con el vapor que salga. El calor hará su magia y el queso quedará adherido al trozo de papel. Después solo tendrás que retirarlo, tirando del papel con cuidado para que no se te rompa, y el queso se despegará completamente. Apaga la sandwichera antes de que se enfríe por completo y limpia los restos que te hayan podido quedar.

Otro truco que evitará que lo ensucies todo

Si vas con prisas y prevés que no te va a dar tiempo a limpiar el destrozo del queso, también puedes usar el truco del papel de horno. Cubre las placas de la sandwichera, como si envolvieses el sándwich, con papel de horno y prepara tu bocadillo. Cuando esté listo simplemente tendrás que retirar el papel y ¡parecerá que no ha pasado nada!

Alarga la vida de tu sandwichera

Si quieres que tu máquina te dure muchos años, no cometas estos errores:

- Evita utilizar productos químicos o estropajos metálicos que puedan dañar las placas.

- No pongas las sandwicheras en el agua, ni en el lavavajillas. El agua puede dañar el circuito eléctrico.

- Si no consigues retirar la suciedad y vas a utilizar un utensilio punzante, envuelve el extremo de este con un paño de cocina húmedo, para no rallar la superficie de las placas.

