Tres recetas fáciles, fresquitas y saludables para llevar en el tupper al trabajo cuando hace calor

La llegada del calor no solo nos hace replantearnos la existencia cada vez que subimos al autobús sin aire acondicionado, también convierte la comida en un campo minado. Porque sí, en verano el tupper puede ser nuestro mejor amigo... o un caldo de cultivo bacteriano que ni la peor peli de ciencia ficción. Pero no temas: traigo recetas ricas, fresquitas, y lo más importante, seguras.

Vamos a hablar de tres tuppers que no solo te mantendrán en pie hasta las seis de la tarde, sino que además resistirán el viaje desde casa sin convertirse en el origen de la próxima alerta alimentaria. Y ya de paso, no te harán odiar el brócoli.

1. Ensalada de lentejas, la reina del tupper

Ensalada de lentejas | Freepik

"Legumbres en verano", dices mientras sudas solo de pensarlo. Pues sí. Y te va a encantar. Legumbres siempre, en verano en ensalada y en invierno en puchero.

¿Por qué mola?

Las lentejas cocidas aguantan muy bien el transporte, no se ponen mustias, no necesitan recalentarse y además tienen fibra, hierro y proteínas. Y no, no te vas a quedar dormido sobre el teclado después de comerlas. Eso es el tupper de pasta con nata del compañero de la mesa de al lado.

Ingredientes (para 2 raciones):

200 g de lentejas cocidas (pueden ser de bote, lavadas y escurridas)

cocidas (pueden ser de bote, lavadas y escurridas) ½ pimiento rojo en dados

en dados ½ pepino en cubitos (cambia por maíz si no te va el pepino)

en cubitos (cambia por maíz si no te va el pepino) 10 tomates cherry partidos por la mitad

partidos por la mitad ½ cebolleta picada

picada Un puñadito de hojas de espinaca fresca (puedes cambiarlo por aceitunas negras)

fresca (puedes cambiarlo por aceitunas negras) Unos taquitos de queso o tofu

o Aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal al gusto

de oliva virgen extra, y al gusto Un toque de comino (si te gusta el rollito especiado)

Consejo de seguridad alimentaria

Si las haces tú (yo siempre soy partidaria de legumbres en bote), enfría las lentejas cocidas rápido (no las dejes en la olla a temperatura ambiente mientras te vas a duchar o a ver vídeos de gatos, que nos liamos). Puedes montarla justo antes de salir de casa o dejarla hecha la noche antes, pero las hojas de espinacas quedan "meh". Ah, y llévalo en bolsa isotérmica y a la nevera cuando llegues. Hazte para dos días, anda, que te va a encantar.

2. Tallarines fríos con pollo y sésamo

Plato de tallarines | Freepik

Un clásico de los menús asiáticos versionado para oficina sin cocina. Saborazo sin riesgo.

¿Por qué mola?

Porque es completo, saciante y no parece comida de hospital. El pollo cocido (bien hecho, por favor) y la pasta se llevan de maravilla con una salsita ligera de soja y un poquito de jengibre (al que le guste).

Ingredientes (para 2 raciones):

160 g de tallarines de trigo cocidos y enfriados. Como los hagas de calabacín, alucinas

1 pechuga de pollo cocida y cortada en tiras. Sí, vale, el desmigado que viene envasado.

1 zanahoria rallada

Unas cucharadas de salsa de soja baja en sal

Un chorrito de aceite de sésamo (o de oliva si no tienes)

Semillas de sésamo tostado por encima

Un poquito de jengibre rallado (opcional)

Consejo de seguridad alimentaria

El pollo, al igual que los tuppers, tiene memoria. Si lo dejas medio crudo o lo refrigeras mal, te lo recordará en unas horas. Y todos sabemos que no queremos que eso pase en el baño del trabajo. Asegúrate de que esté bien cocinado (sí, que esté blanco por dentro, sin jugos rosados), y no lo mezcles con el resto hasta que esté frío. No improvises, que el drama no va con el tupper.

3. Ensalada de arroz integral con mango y atún

Ensalada de arroz y atún | Freepik

Sí, mango. Y sí, atún. No pongas esa cara, que te vas a llevar una sorpresa muy fresquita.

¿Por qué mola?

Porque junta lo dulce con lo salado en la proporción justa. Y porque el arroz integral da energía de la buena sin pegarte la siesta encima del Excel.

Ingredientes (para 2 raciones):

150 g de arroz integral cocido y frío

1 mango maduro cortado en dados

1 lata de atún en aceite de oliva (escurrido)

½ aguacate en cubos (añádelo justo antes de comer si puedes)

Zumo de lima y ralladura (nivel chef)

Cilantro fresco picado (o perejil si eres del club odio el cilantro)

Un poquito de sal y AOVE

Consejo de seguridad alimentaria

El arroz no es tan inocente como parece. Si lo dejas a temperatura ambiente tras cocerlo, las esporas de Bacillus cereus pueden germinar y hacerte pasar la tarde en el baño. Cuécelo, enfríalo rápido, y guarda en la nevera hasta el momento de salir.

Tips finales para que tu tupper no sea un arma biológica

No te fíes del aire acondicionado . Que en la oficina haga frío no significa que el tupper viaje en primera clase. Si vas a estar más de una hora de trayecto, usa bolsa térmica o refrigerante.

. Que en la oficina haga frío no significa que el tupper viaje en primera clase. Si vas a estar más de una hora de trayecto, usa bolsa térmica o refrigerante. Salsas aparte . Sobre todo, si llevan huevo, yogur o lácteos. Mejor añadirlas justo antes de comer. Así evitas bacterias y ensaladas pochas. En serio, usa las envasadas, no es momento de improvisar.

. Sobre todo, si llevan huevo, yogur o lácteos. Mejor añadirlas justo antes de comer. Así evitas bacterias y ensaladas pochas. En serio, usa las envasadas, no es momento de improvisar. Cuidado con el huevo cocido . El amigo del fitness tiene vida corta fuera de la nevera. Si lo llevas, que sea bien cocido (12 minutos desde que empieza a hervir).

. El amigo del fitness tiene vida corta fuera de la nevera. Si lo llevas, que sea bien cocido (12 minutos desde que empieza a hervir). Limpieza, ante todo. Lava bien frutas y verduras. El tupper no es excusa para un Campylobacter fest (esta tengo que repetirla por ahí).

Y recuerda: comer sano no es solo contar calorías o restarles a los hidratos. Es también prevenir riesgos que no se ven, pero que te pueden amargar el día (y la semana). Así que disfruta de tu comida, sabiendo que está rica, fresquita… y segura.

Que tú igual no eres responsable del microondas de la oficina, pero del tupper sí.