¿Son los guisos y potajes opciones saludables?

Antes de nada, para personas profanas en materia culinaria, definamos que es un guiso y un potaje: Un guiso es una elaboración donde se rehogan los alimentos, que se terminan cociendo en una salsa y un potaje es un guiso caldoso elaborado con legumbres y verduras con opción de adicionar otros ingredientes.

¿Cómo son habitualmente las recetas tradicionales de guisos y potajes?

Lo más habitual es que buena parte de las recetas tradicionales sean ricas en grasas procedentes de carnes procesadas que se añaden al guiso, carnes rojas o la grasa del propio aceite empleado para rehogar los alimentos. Si incluye pastas o arroces suelen ser las versiones refinadas y lo más habitual es que la presencia de verduras y hortalizas sea minoritaria si las hay. Visto así, no salen muy bien paradas estas elaboraciones…

Sin embargo, esto es lo más habitual en recetas tradicionales de guisos y potajes. Pero ni todos los guisos y potajes tradicionales cumplen estas características, ni aunque no las cumplan, los tenemos que hacer siguiendo la receta original.

¿Qué premisas ha de tener un guiso o un potaje para considerarse de buen perfil nutricional?

Presencia mayoritaria de verduras y hortalizas. Este punto se puede cumplir añadiendo muchas más verduras y hortalizas de las que de por sí lleva la receta original en el propio guiso, haciendo un sofrito mucho más variado en vegetales y mucho más generoso o bien, teniendo en cuenta de que el guiso o potaje no lleva suficiente proporción vegetal, se tendría que acompañar de otra elaboración con verduras por separado, y que a la hora de servirnos el plato, la mitad sea de la elaboración con verduras y hortalizas y la otra mitad sea del guiso o el potaje. Ausencia de carnes procesadas. Chorizo, morcilla, longanizas, panceta… Son ingredientes comunes en recetas tradicionales. En este caso utilizaremos otras técnicas para darle sabor a la receta como especias, hierbas aromáticas, aceites aromatizados, caldos caseros… Utilizamos grasas de buen perfil nutricional y en su cantidad necesaria como aceite de oliva virgen extra para rehogar los alimentos (si lo hacemos a fuego bajo necesitaremos utilizar menos cantidad sin que se nos peguen), pescado azul o si utilizamos carnes daremos prioridad a las carnes blancas o cortes magros. Si utilizamos pasta o arroz utilizaremos las versiones integrales. Una opción estupenda sería utilizar legumbres. Poca cantidad de sal. Para ello evitaremos añadir carnes saladas o cubitos de caldo a nuestros guisos o potajes.

Aquí te dejo algunos ejemplos de recetas tradicionales de guisos y potajes tradicionales que cumplen o pueden cumplir estas premisas:

Guiso de alcachofas con almejas

Garbanzos con espinacas

Lentejas vegetales

Alubias con mejillones (añadiendo más proporción vegetal)

Marmitako (añadiendo más proporción vegetal)

Pollo al chilindrón

Merluza en salsa verde (añadiendo más proporción vegetal)

Guiso de judías verdes con patatas

Y si cumplir todas estas premisas te parece estropear la receta de tu guiso o tu potaje preferido y este no forma parte de tus menús semanales, no pasa nada, disfruta de tu receta preferida tal cuál. Para el resto de los días, no renuncies a elaboraciones tan sabrosas y reconfortantes en los meses fríos como guisos o potajes, simplemente mejora su perfil nutricional teniendo en cuenta estos consejos.

