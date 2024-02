Receta de pancakes de fin de semana: Rellenos de Nutella

Hoy os traemos una de esas recetas irresistibles que si la preparas por la mañana, te va a ayudar a empezar el día con energía y alegría. Y es, ni más ni menos, que tortitas rellenas de Nutella. Te quedarán unos pancakes muy esponjosos y sabrosos, que podrás compartir con quien quieras. Hemos encontrado el paso a paso en la cuenta de Instagram de Nelly London (@_nelly_london_home) y tienen una pinta buenísima.

Un desayuno, que también puede ser merienda, mucho más fácil de hacer de lo que parece y rápido de preparar. Puedes acompañarlas con fruta, mermelada casera o nata. Y, si no te apetece, puedes no poner la Nutella (si no te gusta el chocolate), y seguirás disfrutando de unas tortitas perfectas. ¿Te podrás resistir?

Ingredientes

1 frasco de Nutella

270 g de harina con levadura

2 cucharaditas de levadura

1 cucharadita de sal

4 cucharadas de azúcar en polvo

250 ml de leche

2 huevos grandes

4 cucharadas de mantequilla derretida

Receta

1. Se empieza preparando el relleno porque tiene que estar congelado. Coloca la Nutella sobre una bandeja con papel de horno. Reparte cucharadas de Nutella, formando unos discos de unos cuatro centímetros de diámetro y un centímetro de grosor. Básicamente, lo puedes hacer a ojo. Que no sean discos ni muy grandes ni muy pequeños.

2. Deja la bandeja, como mínimo, 15 minutos en el congelador.

3. Mientras se congela la Nutella, prepara la masa para las tortitas. Empieza tamizando los ingredientes secos en un bol grande. Es decir, la harina, la levadura, la sal y el azúcar en polvo. Es importante tamizar la harina, porque eliminarás los grumos. Al pasarla a través de un tamiz, las partículas de harina no solo se separan, sino que también se airean. Esto hará que nuestras tortitas sean más esponjosas.

4. Agrega los ingredientes restantes (la leche, los huevos y la mantequilla derretida). Y bate hasta tener una masa espesa. Agrega un chorrito más de leche si es necesario, pero la masa no debe quedar muy líquida.

5. Cubre la masa con un paño de cocina y deja reposar unos 10 minutos.

6. Pon una sartén que no enganche mucho a fuego medio y añádele un poco de mantequilla o aceite (el que prefieras) para que no se peguen tus tortitas.

7. Agrega un poco de masa y mete en el centro de la tortita la Nutella congelada. Una vez metida, pon un poco más de masa para cubrir el chocolate por encima. Gira el pancake a los pocos minutos, cada cara se debe cocinar no mucho tiempo.

8. Emplata los pancakes. Te saldrán unos cuantos, dependiendo del tamaño que hagas tus tortitas. Puedes acompañarlas con fruta como fresas, plátano o arándanos. También con sirope de ágave, mermelada o nata, si quieres un toque aún más dulce.