¿Es realmente chocolate el chocolate blanco?

El chocolate es uno de los alimentos que gusta a casi todo el mundo, aunque siempre hay excepciones, es raro encontrar a alguna persona que no le guste el chocolate y es que puedes encontrarlo con multitud de sabores combinados y hasta con diferentes grados de amargor. Aunque normalmente se asocia a comerlo dulce por el azúcar que se le añade. No obstante el chocolate en si es un alimento amargo, cuanto más puro es (es decir que no tiene azúcares añadidos). Es lo que se conoce como chocolate negro.

Por otro lado, tenemos su antítesis que vendría a ser el chocolate blanco, de hecho algunos puristas seguramente afirmen que este alimento ni siquiera es chocolate por no contener cacao.

Chocolate blanco | Pixabay

Sin embargo es un chocolate de pleno derecho. El cacao no es el único ingrediente del chocolate. Cuando se procesan los granos de esta planta, se obtienen dos productos: la pasta y la manteca de cacao. El primero es el que da el color, y el segundo está más relacionado con la textura y ese sabor tan característico. En un chocolate con leche, habrá presencia de ambos, pero en el chocolate blanco solo hay la manteca de cacao.

Siempre y cuando haya como mínimo un 20% de manteca de cacao y un 14% de leche, podemos considerar que este alimento es chocolate. No obstante, si que hay que tener en cuenta que la manteca de cacao no contiene los nutrientes más beneficiosos del cacao. Además, este tipo de chocolate, tiene un gran contenido en azúcares por lo que no sería recomendable abusar de su consumo.