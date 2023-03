Qué ayuno intermitente hacer para evitar el efecto rebote

Cada vez son más las personas que ponen en práctica el ayuno intermitente y posiblemente la mayoría lo esté realizando incorrectamente. Es importante recalcar que, al igual que ocurre en el resto de las dietas, hay que practicar este ayuno de forma correcta. Por lo que si decides hacer una dieta de este tipo, debes tener en cuenta algunas pautas y recomendaciones para no sufrir el efecto rebote. Lo ideal siempre es consultar con un profesional que te ayude en el proceso.

Para empezar a seguir el ayuno intermitente, debes hacerlo de forma progresiva. En ningún caso puedes empezar con un ayuno de 16 horas, sino que tienes que comenzar con un tiempo menor y posteriormente aumentar este tiempo progresivamente. Es más sencillo adaptarse haciendo un ayuno de 8 o 10 horas, por ejemplo, cenar a las 9 y no volver a comer nada hasta las 7 de la mañana.

Conforme tu organismo se adapte a esta nueva rutina podrás aumentar poco a poco el tiempo en ayunas y hacerlo de 12 horas e incluso extenderlo hasta 16 más adelante. De esta forma, cuando tu cuerpo esté acostumbrado, evitarás encontrarte mal y sobre todo el efecto rebote. El ayuno más popular es estar 16 horas sin ingerir nada y comer durante las 8 horas restantes del día.

¿Ayuno intermitente o 5 comidas al día?: Lo mejor es la alimentación intuitiva | iStock

La clave en este tipo de dieta es controlar siempre la cantidad de comida que comes, ya que si haces una cena muy copiosa para no tener hambre hasta que te acuestes, no servirá de mucho. Es fundamental tener constancia y no dejar la dieta cuando hayas perdido unos cuantos kilos porque tendrás más facilidad en recuperar el peso o incluso aumentar algunos kilos más.

Para evitar el efecto rebote, los nutricionistas aconsejan consumir alimentos saludables como frutas y verduras que aportan fibra, micronutrientes y pocas calorías. Además, debes incluir en tu rutina diaria el ejercicio para estar en forma y no tener el efecto rebote y sobre todo debes disminuir y evitar ingerir ultraprocesados con frecuencia.