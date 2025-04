¿Con palillos o con las manos? Así se come correctamente el sushi

El sushi lo vemos en redes sociales, en series, en restaurantes de moda y hasta en supermercados. Se ha convertido en uno de los platos más reconocibles y consumidos del mundo. Pero, ¿sabías que hay toda una etiqueta detrás de cómo comerlo correctamente? Si vas a un restaurante japonés de alta gama, no solo se trata de saborear cada bocado, sino también de respetar la tradición. Te contamos cómo hacerlo al más puro estilo japonés y no quedar mal en el intento.

Comer sushi ¿con palillos o con las manos?

Aunque muchos comensales se sienten obligados a usar palillos para todo, en Japón no siempre es así. De hecho, hay tipos de sushi que tradicionalmente se comen con las manos, como el temaki. Si estás en un restaurante japonés auténtico y ves a alguien usando las manos, no te sorprendas, es totalmente aceptable. Eso sí, evita usar tenedor. No solo es poco práctico, sino que también rompe con la esencia de la experiencia japonesa.

El jengibre no es una guarnición

Uno de los errores más comunes es mezclar el jengibre con el sushi o colocarlo encima. El gari (jengibre encurtido) no está pensado para acompañar cada bocado, sino para limpiar el paladar entre piezas. Así puedes apreciar mejor el sabor de cada tipo de pescado sin mezclarlo con el anterior. Una especie de "reinicio de sabor" que, además, es refrescante y muy digestivo.

Jengibre, soja y wasabi | Freepik

¿Salsa de soja? Sí, pero con elegancia

Nunca mojes la parte del arroz del sushi en la salsa de soja. Porque el arroz absorbe el líquido rápidamente, puede romperse y estropear la pieza. Lo correcto es girar el sushi con delicadeza y mojar solo el pescado. Así, mantienes la textura, el equilibrio del bocado y, por supuesto, no se deshace la pieza.

El wasabi: ni mucho ni poco, y siempre en su sitio

Uno de los errores más comunes es mezclar el wasabi con la salsa de soja. En realidad, esta práctica no forma parte de la tradición japonesa. Lo correcto es aplicar una pequeña cantidad directamente sobre el sushi, si es que el chef no lo ha hecho ya. Así se respeta el equilibrio de sabores que se ha pensado para cada pieza. Si quieres añadir un toque más de sabor, puedes mojar la otra parte del sushi (la del pescado) en la salsa de soja.

Sushi | Freepik

Modales que importan

En Japón, la cortesía en la mesa es casi tan importante como la comida. Y si estás en un restaurante tradicional, hay algunas normas que conviene recordar: