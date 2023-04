Moringa en polvo, la nueva planta de moda que Aldi ya vende: Antiinflamatoria, antioxidante y con vitaminas

Las semillas de chia, las bayas de goji, als algas y muchos otros superalimentos llevan años en auge gracias a sus beneficios excepcionales para la salud humana. Y aunque para algunas personas no es más que producto del marketing, hay otras que no pueden vivir sin estos complementos en su dieta.

Entre estos superalimentos, también encontramos la moringa, que, aunque no es tan conocida como los que hemos mencionado anteriormente, también es muy interesante nutricionalmente. ¿Y por qué hablar de la moringa? Pues porque ahora ya no hace falta ir a un herbolario específico a comprarla; Aldi ha puesto a la venta paquetes de 100 gramos de moringa ecológica en polvo a 4,99 euros. Ahora ya no tienes excusa para no probarlo.

¿Qué es la moringa?

La moringa es una planta con múltiples usos y beneficios, altamente valorada por sus propiedades medicinales y nutricionales. Es un género de árboles y arbustos que crece en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, y que se ha convertido en una alternativa atractiva en la dieta de muchas personas.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), todas las partes del árbol de moringa son comestibles. Las hojas, raíces y vainas no maduras se consumen como hortaliza, frescas, secas o molidas en polvo. Además, el aceite de semilla de moringa es dulce, no se pega, no se seca y no se enrancia, lo que lo hace muy valioso en la industria alimentaria.

Beneficios del consumo de moringa

Una de las características más destacadas de la moringa es su alto contenido de nutrientes. Según la FAO, las hojas de moringa contienen más hierro que las espinacas, más calcio que la leche, más vitamina C que las naranjas y más potasio que los plátanos. Además, son una fuente rica de proteínas, vitaminas del complejo B, ácido fólico y antioxidantes.

Además de su valor nutricional, la moringa se ha utilizado tradicionalmente en la medicina ayurvédica para tratar una variedad de dolencias. Se cree que tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antidiabéticas, entre otras.

Otro uso interesante de la moringa es como purificador de agua. La torta hecha con semillas se utiliza para conseguir agua potable, eliminando bacterias y otros contaminantes. Este método es especialmente útil en áreas donde el acceso a agua limpia es limitado.

Moringa en polvo para infusión | Pexels

¿A qué sabe la moringa?

El sabor de la moringa puede variar según la parte de la planta que se esté consumiendo. Las hojas de moringa, por ejemplo, tienen un sabor similar al de las espinacas, pero con un toque ligeramente amargo. Las vainas saben como las judías verdes y son un poco más dulces que las hojas. Las semillas son suaves y cremosas y las raíces tienen un sabor similar al de las zanahorias.

En general, el sabor de la moringa se considera agradable y se puede adaptar a diferentes gustos y necesidades culinarias.

Cómo consumirla

Las hojas de moringa se pueden consumir frescas o hervidas, como hacemos, por ejemplo, con la hoja de espinaca. Pero, tradicionalmente, la moringa se ha consumido en polvo, para hacer tés o infusiones.

Otra opción que cada vez gana más popularidad es espolvorearla encima de una ensalada, puré de verduras o guiso, para aportar un toque picante, pero sin pasarse.

Para los amantes de los smoothies y zumos también servirá, pues se pueden mezclar el polvo con agua o con zumo de alguna fruta para que la bebida sea nutricionalmente más interesante.