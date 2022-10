La mejor forma de recalentar la pizza y que quede como recién hecha

¿Ayer no te acabaste la pizza y no sabes cómo recalentarla para que no pierda sabor? Te contamos el método para recalentarla y que quede como recién hecha. Por mucho que nos guste la pizza, sabemos que si no la comemos recién sacada del horno pierde mucho sabor.

Probablemente, cada vez que queremos calentar la pizza, que lleva un día o dos en la nevera, solemos usar el microondas como método más rápido, no siempre es el más eficaz, ya que este no deja el borde crujiente y la masa queda reblandecida y, finalmente, acabamos disgustados. Eso sí, nunca debemos tirar esos trozos de pizza que sobran porque gracias a la freidora de aire volverá a su sabor original.

Pizza | NovaMás

Cómo recalentar la pizza con una freidora de aire

La forma más sencilla y rápida para volver a calentar la pizza es a través de una freidora de aire para poder devolver el sabor y la textura original que difícilmente conseguimos en el horno o nunca en el microondas. Si ya la has usado anteriormente, seguro que te ha sorprendido la cantidad de cosas que puedes hacer con ella sin sumergir los alimentos en aceite, como, freír pollo o patatas.

Para conseguir que la pizza se caliente de forma uniforme y sin secarse debemos precalentar la freidora de aire durante 3 minutos a la máxima temperatura que pueda o a 350 grados.

Posteriormente, añadimos en la canasta exterior de la freidora una cucharada de agua para que la corteza no se seque. Introducimos la pizza dentro y la calentamos durante 4 minutos. En caso de que la corteza sea más gruesa hay que dejarla 5 minutos.

Una vez que transcurra este tiempo, la sacamos, la probamos y veremos cómo vuelve a su sabor original. Eso sí, para evitar quemarnos debemos usar unas pinzas para sacarla de la cesta caliente.

