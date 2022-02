Leche vegetal: ¿cuál es la más saludable?

No hace falta ser vegetariano o vegano para beber leche vegetal. De hecho, este era un producto que durante años solo era consumido por un colectivo infinitamente reducido de personas y que, ahora, se ha expandido de una manera masiva. Sin duda, la leche vegetal ha llegado para quedarse y para restarle protagonismo a la tan larga hegemonía de la leche de vaca.

Su consumo es tal, que en cualquier bar podemos pedir un café con leche de soja o de avena sin que nos miren con extrañeza. Y cuando vamos al supermercado, las bebidas vegetales inundan montones de estantes. Hay de todo tipo: arroz, coco, nuez, avena, soja, almendra, etcétera.

Ya sea por moda, intolerancias o por conciencia social, mucha gente ha decidido optar por estas bebidas, cuyas cualidades destacan por su delicioso sabor y por ser mucho más digeribles que la leche de vaca -que a muchas parece que se nos quede atascada en el estómago-. Pero, entre todas las variantes de bebidas vegetales que existen, ¿cuál de ellas es mejor? ¿existen algunas más saludables que otras?

Para responder a estas preguntas, en NovaMás, hemos hablado con la dietista y nutricionista, Patricia Ortega, propietaria de la consulta Patricia Ortega - Nutricionista vegetariana y vegana de Barcelona. Ortega también tiene una cuenta de nutrición y cocina en Instagram (@patriortega_nutricion), especializada en alimentación vegetariana y vegana, con más de 20 mil seguidores.

¿La leche vegetal es más saludable que la de vaca?

Algunas de las opiniones que defienden el cambio a la leche vegetal, lo justifican por un motivo de salud. La abundancia de información y de opiniones en torno a la nutrición, nos ha hecho pensar que los alimentos de origen vegetal siempre son mejores que los de origen animal, también en el caso de las leches.

Pero, según Patricia Ortega, no es posible equiparar una bebida vegetal con la leche de vaca porque son productos totalmente diferentes, por lo tanto, no se puede decir que una sea más saludable que la otra.

“No se puede comparar una leche de vaca con, por ejemplo, una bebida vegetal de avena. Este es un cereal cuyo aporte nutricional no tiene nada que ver al de la leche. Además, tampoco podemos hablar de que una bebida vegetal sea un sustituto de la leche, porque a nivel nutricional también son muy diferentes”, explica la nutricionista.

¿Qué tipo de leche vegetal es mejor?

Ortega señala que no existe ninguna leche vegetal más saludable o mejor que otra, ya que todo depende de la lista de ingredientes que la componen: “Lo más importante para mí, a la hora de elegir una bebida vegetal, es revisar en su lista de ingredientes que no contenga azúcares añadidos y que esté fortificada en calcio. Y sí también contiene vitamina D, mejor”.

Entonces, lo más importante, es encontrar la bebida vegetal que más nos guste a nivel de sabor y que combine más con las bebidas que acostumbramos a consumir. De todas formas, Ortega sí que puntualiza que, si buscamos una leche alta a nivel proteico y que nutricionalmente se parezca a la de vaca, la de soja es la mejor: “Se podría decir que la bebida de soja, si está fortificada en calcio y vitamina D”.

¿Es mala la soja?

Hay mucha información contradictoria alrededor de la soja y, sobre todo, relacionándola con peligros para la salud de la mujer como favorecedora del cáncer de mama. Estudios con roedores confirmaron que dosis altas de compuestos que se encuentran en la soja aumentaban los estrógenos, un tipo de hormona femenina asociada a determinados tipos de cáncer de seno.

Sin embargo, actualmente, existen evidencias de que esto no es cierto. Así lo confirma la Asociación Americana del Cáncer, que asegura en una publicación: “las evidencias no indican que exista algún peligro para las personas resultante de comer soja, y los beneficios para la salud parecen superar cualquier riesgo potencial”.

Ortega, en la misma línea, apunta que el consumo de hasta 3 raciones de soja al día no modifica los niveles hormonales.

¿Qué tipo de leche vegetal altera menos los sabores de otras bebidas?

Si estás pensando en pasarte a las bebidas vegetales con la esperanza de encontrar alguna que se parezca a la animal, lo cierto es que te vas a llevar una decepción. Las bebidas vegetales no se parecen en nada al sabor de la leche normal porque, para empezar, son mucho más dulces.

Además, debes tener en cuenta que modifican bastante el sabor de bebidas como el café, pero todo es cuestión de tiempo y de costumbre. Hay quienes nunca más volverían a la leche de vaca.

Para terminar, Patricia Ortega, nos da una última consideración: si no te gusta la leche, sea de vaca o vegetal, y no quieres incluirla en tu dieta, no pasa nada porque no es un imprescindible. Según la nutricionista, “podemos obtener los nutrientes que nos aporta de otros alimentos”.

