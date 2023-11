El ingrediente que necesitas para que las patatas fritas en freidora de aire te queden perfectas

La patata es uno de los alimentos más populares, fáciles y rápidos de preparar. Sin embargo, aunque la mayoría de personas crean que las cocinan de la mejor forma y que el proceso para lograr una sabrosa y crujiente patata no tiene secretos, no están en lo cierto. No a todo el mundo le queda el mismo resultado final. A algunos se les quema, otros apenas las fríen y hay quienes terminan opacando su sabor con multitud de salsas y especies.

No obstante, desde NovaMás nos hemos propuesto terminar con los problemas en la cocina a la hora de hacer uno de los alimentos más conocidos. De esta forma, las redes sociales, como es de costumbre, nos han descubierto una interesante manera de preparar este plato y conseguir unas patatas fritas saludables, sabrosas y muy crujientes. De la mano de la cuenta de Instagram @menisk_s_foodies cocinaremos su receta. Pero no te creas que necesitarás lo habitual, hay un ingrediente que quizás no tenías en cuenta.

Y es que hasta lo más sencillo y básico tiene su truco y secreto. En este caso, para lograr que estén perfectamente crujientes deberás utilizar un ingrediente secreto: una cucharada de Maizena. El toque distintivo para conseguir un resultado final óptimo y no volver a querer hacerlas de otra forma. Y si no me crees, ven con nosotros y compruébalo. ¡A cocinar!

Todos los ingredientes

Patatas.

Maizena.

Sal.

AOVE en spray.

La elaboración paso a paso