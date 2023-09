Cómo conseguir patatas tiernas en 5 minutos

En cocina, hay algunos alimentos que necesitan un tiempo de cocción determinado y, a veces, puede resultar complicado encontrar el punto perfecto. Algunos de ellos son el arroz, la pasta o la patata. Vamos a fijarnos en esta última.

Si quieres que quede perfectamente cocinada, una solución pasa por ir practicando y haciendo pruebas hasta dar en el clavo. Otra opción es recurrir a varios trucos facilísimos que se pueden ver en redes sociales. En NovaMás, hemos encontrado este de María Marín, periodista, más conocida en Instagram como @cenasparapeques.

Para ello, vas a necesitar un bol, agua, patatas, papel de cocina, un microondas y cinco minutos.

La cosa es tan fácil como mojar en agua un trozo de papel de cocina y utilizarlo para envolver la patata, que tiene que estar sin pelar y no es necesario pincharla antes. Luego, la metes en el microondas (con el papel) y esperar cinco minutos. Este tiempo es orientativo, ya que depende del microondas que tengas en casa, la potencia de este y el tamaño de la patata. María recomienda que no sea muy grande porque si son grandes no se van a hacer bien por dentro y pueden quedar crudas.

Otra de las cosas a tener en cuenta es cómo colocar los alimentos en el plato del microondas. La acción parece de lo más sencilla, pero resulta que no lo estamos haciendo bien del todo. Para que la comida quede caliente de forma uniforme (en este caso, la patata), lo que hay que hacer es ponerla en el borde del plato del microondas -y no en el centro- como hace ella en el vídeo.

María también resalta algo importante a raíz de una pregunta de una de sus seguidoras. Se pueden hacer varias patatas a la vez, pero el calor se reparte y, a lo mejor, no quedan tan bien como esperabas. Así que lo ideal es poner una patata en el microondas.

Receta de ensalada de patata

En uno de los comentarios, un usuario pregunta si las patatas hechas de esta manera sirven para preparar una ensalada de patata. La respuesta de María no puede ser más clara: "para el uso que les quieras dar".

Por eso, a partir de este comentario, te dejamos una de las muchas recetas para elaborar una rica y fresca ensalada de patata.

Los ingredientes son los siguientes: patata, huevo, atún o bonito, tomate, aceitunas, pimiento verde, pimiento rojo, cebolleta, legumbres y mayonesa.

Cuando tengas las patatas hechas, déjalas enfriar durante unos minutos. El siguiente paso es ir cociendo el huevo unos diez minutos. Mientras tanto, ve cortando los pimientos -verde y rojo-, la cebolleta y el tomate. Puedes hacer los cortes del tamaño que más te guste.

Una vez el huevo ya está cocido, es el momento de cortarlo y hacer lo propio con las patatas.

A continuación, pon todos los ingredientes en una fuente. Para completar esta ensalada, le puedes añadir atún o bonito, unas aceitunas y alguna legumbre como garbanzos o lentejas. Y para darle el toque final, mezclarlo todo con mayonesa.