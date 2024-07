Este es el truco definitivo para que no se pegue la comida en la sartén (y solo necesitarás papel de horno)

Las sartenesen las que los alimentos se pegan son un fastidio hasta para el mejor de los chefs. Cuando este utensilio de cocina no es de muy buena calidad, poco es el tiempo que tarda en dejarnos de ser útil y pensar en comprar otro. Claro que este es el primer pensamiento que tenemos si no conocemos el siguiente truco que te detallamos en este artículo.

Si quieres evitar que tus alimentos se peguen mientras cocinas, y a falta de renovar la sartén, atenta a estos consejos. Mejor conocer remedios que malgastar dinero cada año en nuevas sartenes.

Una persona cocinando en una sartén | Pexels

Y, cómo no, la solución a este problema se encuentra en la red social TikTok. Este truco no ha tardado en hacerse viral y no es para menos al descubrir el secreto para que la comida no se pegue: el papel de horno. Con la sartén caliente y unas gotas de aceite, bastará con cocinar la carne o cualquier otro ingrediente sobre el papel de horno. Sí, has escuchado bien. Te explico.

Solo debes tener en tu casa papel de horno y recortar con unas tijeras el diámetro de tu sartén. Después, debes añadir aceite como de costumbre.

El papel de horno tiene varias ventajas: al ponerlo encima de la sartén no salpicará nada de aceite y gracias a su uso podremos ahorrarnos varios minutos frotando la sartén para limpiarla. También se evita la transferencia de sabores y olores entre alimentos y otras superficies de cocción. Todo beneficios para ti, chef.

Una sartén con papel de horno | Pexels

Para cocinar pescado, u otros alimentos, es uno de los mejores trucos y métodos que vas a encontrar. Pon un poco de sal y aceite y deja que la sartén coja temperatura y se caliente lo suficiente. Cocina el pescado hasta que quede a tu gusto o bien dorado.

Y listo para disfrutar de tus mejores comidas, ¡a la mesa!