Cómo hacer una tortilla francesa sin sartén y sin ensuciar

Cocinar requiere un cierto esfuerzo, ya que hay que planear las comidas, ir al supermercado y cocinar. Esto, además de esfuerzo y dedicación, requiere tiempo y, hoy en día, es bastante complicado poder compaginar esto con el trabajo y la vida.

Por eso, hay algunas recetas que no requieren tanta entrega en la cocina ni ensuciar más utensilios de los necesarios y que son útiles para el día a día. Una de estas es la tortilla francesa.

La tortilla francesa es un plato que suele gustar a mucha gente, ya que es bastante fácil de hacer y versátil a la hora de gustos (puedes añadir jamón, queso, tomate, atún, espinacas…). Además, en solo 10 minutos puede estar lista, así que este es un factor que influye mucho a la hora de escoger este plato.

En cuanto a su elaboración, se necesita una sartén especial para que la tortilla no se pegue ni se rompa. Esto ya requiere limpiar dicha sartén y los otros utensilios que se han utilizado, lo cual implica, a la vez, tiempo. Si quieres limpiar lo menos posible, hay una forma de hacer tortilla francesa sin sartén y sin ensuciar.

Huevos | Unsplash

Cómo cocinar una tortilla a la francesa sin sartén

Una manera más sencilla de hacer una tortilla francesa es la siguiente:

Necesitarás 1 o 2 huevos, sal, pimienta, aceite de oliva (o mantequilla) e ingredientes opcionales para el relleno.

Bate los huevos en un bol y salpimienta.

Coge un plato apto para microondas y añade aceite de oliva o mantequilla.

En este plato, vierte los huevos batidos y los ingredientes opcionales y tápalo con otro plato o con papel film.

Cocina en el microondas durante 1 minuto a 850 W.

Retira el plato del microondas.

Con estos simples pasos, ya podrás tener tu tortilla francesa lista en menos de 5 minutos y sin usar ni ensuciar una sartén.

¿Qué sartenes son ideales para cocinar tortillas?

Las tortillas son un plato muy tradicional en España y que mucha gente disfruta. En cuanto a su elaboración, es más complicada si no disponemos de sartenes adecuadas y que eviten que se pegue la comida en ellas.

Una buena alternativa a las sartenes normales serían las sartenes dobles, que son muy cómodas para poder dar la vuelta a la tortilla y resultan fáciles para cocinarla.

También podemos encontrar las sartenes que cuentan con una capa antiadherente, lo cual ayuda a que no se pegue la comida y a que no tengamos que añadir aceite de más. Para que este tipo de sartenes no pierdan su función, es importante lavarlas adecuadamente a mano con agua y jabón.

Cocinando con sartén | Pexels

El tamaño de la sartén

Dependiendo de lo grande que quieras hacer las tortillas, van a tener un diámetro u otro, pero es importante tener en cuenta que cuanto más grande sea la sartén, más va a pesar, lo cual es un gran inconveniente cuando se trata de cocinar tortillas. Es preferible comprar dos pequeñas a una grande, ya que son más fáciles de manejar.